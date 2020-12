editato in: da

Sabrina Ferilli è sempre più bella e Maria De Filippi la sorprende in tv. L’attrice e la conduttrice sono amiche da tantissimi anni. Un legame molto forte che i telespettatori hanno scoperto anche grazie a Tu Sì Que Vales, programma in cui ricoprono il ruolo di giudici. La Ferilli, ospite di Che tempo che fa, ha raccontato il suo rapporto con la presentatrice che si diverte a punzecchiarla e a farle scherzi.

A 56 anni la Ferilli è una donna splendida e un’attrice di successo con alle spalle una lunghissima carriera. La star italiana, dopo aver ricevuto i complimenti di Fabio Fazio, ha commentato l’ipotesi di un Festival di Sanremo condotto con Maria De Filippi. “Queste sono quelle str***ate che spara la De Filippi – ha detto -. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette. Maria dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa apposta. Si definisce una donna misurata ma non lo è”.

Sabrina si è poi messa a ridere e in collegamento, a sorpresa, è intervenuta anche Maria. “La cosa che mi fa più ridere di Sabrina è che lei rimane una bambina che si stupisce delle cose, che ha un mondo tutto suo – ha spiegato la moglie di Maurizio Costanzo -. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose”. Sabrina Ferilli ha quindi replicato divertita: “Che carogna. Dato che non tutti hanno i miei gusti per il cibo, io – lavorando tutto il giorno – mi organizzo una cenetta come mi pare. Chi sta qui con me, Flavio, dice di non essere interessato e invece poi va a spiluccare. Io che ho sognato tutto il giorno di ritrovarmi quella cosetta pronta, me ne trovo la metà o è addirittura finita. Così ora mangio prima. Cosa succede se Flavio si mangia la roba mia? M’in****o”.

Sincera e splendida, l’attrice de La grande bellezza ha poi parlato del rapporto col suo corpo che è migliorato con il passare degli anni. “Uno non si piace mai, – ha ammesso – poi io ho sempre avuto un fisico estremamente importante che magari è più capito andando avanti con gli anni, che tra ventenni o diciottenni. La mia adolescenza non è stata felicissima, poi ho avuto la mia riscossa. Non sono mai stata corteggiata tantissimo, piacevano di più le persone esili, magroline. Allora avevo un fisico ancora più esuberante di adesso”.