Tu Si Que Vales, la finale: Maria omaggia la Ferilli e Belen spicca per bellezza e talento

Grandi emozioni alla finale di Tu Si Que Vales, l’appuntamento più atteso della settimana: siamo giunti all’ultima puntata, e abbiamo potuto ammirare i talenti più bravi (e divertenti) di questa splendida edizione. Belen Rodriguez è tornata in diretta per una conduzione vivace e brillante, mentre i giurati ci hanno regalato ancora una volta il meglio dell’intrattenimento.

La prima bella notizia della finale di Tu Si Que Vales è stata la presenza di Gerry Scotti: nel corso delle puntate lo abbiamo visto a volte in studio e altre in collegamento, perché purtroppo è risultato positivo al Coronavirus e ha vissuto un periodo non molto roseo, con un lungo ricovero in ospedale. La serata conclusiva, che come accade ogni anno è in diretta, non poteva dunque iniziare meglio.

Belen Rodriguez, al timone dello show affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, si è rivelata la perfetta padrona di casa, all’altezza di una prima serata impegnativa come questa. È una vera star: spigliata, brillante e, per l’occasione, anche bellissima. La showgirl ha scelto un bellissimo abito bianco lungo alle caviglie, con un ampio spacco frontale, abbinato ad un paio di semplici scarpe nere. E, ad impreziosire il suo look, un girocollo splendido.

Al contrario, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno optato per un total black molto sobrio: la prima ha indossato un tailleur nero con giacca in velluto e un top bianco a contrasto, mentre la sua collega (e cara amica) ha scelto un abito dal taglio semplice ma estremamente elegante. Ancora una volta, inoltre, la loro complicità è emersa tra battutine e siparietti divertenti che hanno intrattenuto il pubblico. Maria ha inoltre approfittato dell’occasione per regalare alla Ferilli una sciarpa proprio uguale a quella che, qualche puntata fa, aveva suscitato malumore tra le due. Prima, però, un video racconto dell’esperienza di Sabrina a Tu Si Que Vales che, bisogna dirlo, è stata la vera protagonista di questa stagione. Tanto amata dal pubblico in studio e a casa, si è conquistata la stima di chi la guarda e la segue fin dall’inizio. E questo Maria lo sa bene.

I veri protagonisti della serata sono stati, però, i concorrenti che si sono contesi la vittoria finale. Tra esibizioni sorprendenti e performance mozzafiato, non sono mancate emozioni che hanno lasciato la giuria senza fiato. Come il balletto di Dakota e Nadia, che nelle puntate precedenti hanno portato in scena temi spinosi e delicatissimi. Per l’ultimo appuntamento, hanno scelto la violenza domestica, in omaggio anche alla recente Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

La loro danza ha saputo commuovere e far venire i brividi, per l’intensità espressiva che entrambi hanno saputo mettere nell’esibizione. Tanto che in molti hanno avuto difficoltà nel trattenere l’emozione, a partire proprio da Belen. Importantissime, inoltre, le parole di Maria: “Mentre vi guardavo, volevo girarmi dall’altra parte perché mi faceva impressione. La voglia di girarmi dall’altra parte era esattamente, secondo me, quello che volevate raggiungere. Il disgusto nel vedere una violenza del genere. E quel disgusto mi è arrivato forte”.