Il maglione fair isle è super di tendenza e Michelle Hunziker ce lo dimostra sfoggiandolo con la figlia Aurora Ramazzotti: il capo da copiare ora!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il look di Michelle Hunziker da copiare

Il maglione fair isle è di tendenza e a svelarcelo è Michelle Hunziker che in una serata speciale con la figlia Aurora Ramazzotti sfoggia questo capo caldo e chic per l’inverno. Un pezzo da acquistare subito e mettere nell’armadio, soprattutto ora che costa pochissimo grazie al Black Friday di Amazon! Gli sconti infatti continuano sino al 30 novembre 2026, con prezzi stracciati e occasioni da non perdere in varie categorie.

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Tre figlie, un fidanzato bellissimo (vedi alla voce Giulio Berruti) e una vita piuttosto piena: Michelle Hunziker sceglie spesso look che uniscono comodità e stile. Nel suo armadio ci sono capi che sono alla moda, ma anche decisamente comfy e pratici. Proprio come il maglione fair isle, pezzo di tendenza di questa stagione fredda.

Cosa veste Michelle Hunziker?

Super trendy, i maglioni fair isle sono caratterizzati da motivi geometrici multicolore disposti su fasce orizzontali. Il disegno spesso si trova nella zona del collo e delle spalle oppure su tutto il capo. Il nome particolare di questi maglioni deriva da Fair Isle, una piccola isola che si trova in Scozia, fra le Shetland e le Orcadi. In questa zona tradizionalmente vengono realizzati questi maglioni con uno stile senza tempo.

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Quest’anno il maglione fair isle è diventato uno dei capi più desiderati, da indossare durante il giorno, in ufficio, ma anche la sera. Un pezzo che cambia allure grazie agli abbinamenti prescelti. Puoi indossarlo, ad esempio, con jeans ampi o dritti, ma anche con i baggy jeans, cappotto e stivaletti per una giornata all’insegna dello shopping o per andare al lavoro.

Sta benissimo anche con gonne midi e con pantaloni a palazzo. Se adori lo stile country chic, indossa il tuo maglione fair isle con una camicia bianca e una giacca cerata, mentre se vuoi puntare sullo stile collage scegli minigonna a pieghe e un paio di mocassini.

Le varianti a disposizione sono davvero tantissimi, con colori e motivi che richiamano l’atmosfera nordica. Anche il fit, come ci dimostra Michelle Hunziker, varia in base a gusti e necessità. Puoi scegliere un girocollo oppure un cardigan con bottoni, ma anche un semplice maglione. I colori a disposizione sono tantissimi, più o meno accesi, dai toni del blu al rosso, sino al verde bosco, il grigio, il blu e il bianco, con motivi geometrici più o meno marcati in base alle necessità e ai gusti.

Impossibile resistere al richiamo del maglione fair isle, soprattutto ora che costa appena 15 euro. Un prezzo decisamente basso per un capo che non passerà mai di moda e che potrai indossare, con diversi abbinamenti, nel corso degli anni.

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