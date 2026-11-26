Dua Lipa si conferma la nostra musa fashion e ci dice che il Nuptse di The North Face è il capo da avere nel guardaroba e da comprare a un prezzo interessante con il Black Friday

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Puoi avere il piumino di Dua Lipa a un prezzo incredibile con le offerte del Black Friday

A prescindere dalle stagioni, quando siamo in cerca di ispirazione per i nostri look, Dua Lipa è ormai il nostro punto di riferimento. Ora che le temperature si stanno abbassando, ci mostra quello che possiamo considerare il capospalla che ci accompagnerà durante la stagione fredda: il piumino Nuptse di The North Face.

Un modello che è diventato nel corso degli anni l’oggetto del desiderio di noi fashioniste e di molte celebrity come dimostra la scelta della cantante. La buona notizia è che non dovrai aspettare a lungo per inserirlo nei tuoi look invernali. Con il Black Friday puoi approfittare degli sconti e avere direttamente a casa il modello indossato dall’artista e sentirti una pop star a un prezzo conveniente.

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Di che marca è il piumino indossato da Dua Lipa?

Dua Lipa è l’ultima, in ordine di tempo, ad aver condiviso su Instagram uno scatto con indosso il piumino Nuptse. In realtà questo può essere definito uno dei modelli più iconici del brand The North Face e il suo segreto sta tutto nella silhouette.

Il modello indossato dalla cantante ha volumi generosi, imbottitura importante e un taglio cropped che gli conferisce una vestibilità rilassata e un’attitudine urban che ricorda i classici bomber. La sua estetica urban gioca con un equilibrio tra modernità e stile retrò, un’estetica che attira la nostra attenzione e quella di una it-girl come Dua Lipa.

Perché il piumino Nuptse di The North Face è virale

Dua Lipa ama sperimentare con le tendenze, senza sacrificare la praticità: il Nuptse Short Jacket ha tutti gli ingredienti per renderlo un cult amato dalla pop star e da noi.

Il piumino con imbottitura d’oca 700 fill ti offre una protezione extra anche contro le basse temperature perché trattiene il calore senza rendere il capo pesante. In pratica un piumino pensato per accompagnarti con qualsiasi temperatura perché racchiude lo spirito del brand The North Face.

Il tessuto in nylon idrorepellente ti proteggerà dal vento e dalla pioggia grazie anche alla presenza del cappuccio ripiegabile da usare solo quando serve.

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Il piumino Nuptse è l’affare del Black Friday

Il bello del piumino Nuptse indossato da Dua Lipa è che oltre a essere caldo, non ha bisogno di abbinamenti ricercati per integrarsi nel tuo look. Puoi indossarlo con un paio di jeans o con i leggings, come ha fatto la cantante, e un paio di sneakers. Per un look quotidiano più cool puoi aggiungere una borsa animalier.

Nel caso in cui volessi avere un look più ricercato, abbinalo a un paio di pantaloni sartoriali e stivali con il tacco oppure tronchetti: il risultato sarà sofisticato.

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Qualsiasi sia il tuo stile, il Black Friday è il momento per concederti il piumino che desideravi da tempo e fare l’affare del momento.

Gli altri piumini The North Face in offerta col Black Friday

Se i piumini di The North Face sono da tempo nella tua lista dei desideri, il Black Friday potrebbe aiutarti a spuntare alcune voci. Oltre al Nuptse l’e-commerce ha scelto di scontare molti altri modelli per un tocco sporty-chic ai tuoi outfit invernali

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