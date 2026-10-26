Dua Lipa, altro che look da biblioteca: tre outfit spettacolari tra piume, stivali e trasparenze

IPA Dua Lipa, 10 look che hanno fatto la storia della popstar tra eleganza e audacia

Chi ha detto che un festival letterario richieda un guardaroba sobrio e discreto? Di certo non Dua Lipa, che al London Literature Festival 2026 ha trasformato gli incontri dedicati ai libri in un’occasione per sfoggiare tre look decisamente fuori dagli schemi. Tra stivali stringati, scarpe ricoperte di piume e trasparenze preziose, la popstar ha dimostrato che la sua passione per la letteratura va di pari passo con quella per la moda. E che, anche quando si parla di romanzi, lo stile può diventare protagonista.

Dua Lipa al London Literature Festival 2026, il rosso Chanel e gli stivali stringati

Cantante di fama internazionale, icona fashion e lettrice appassionata, Dua Lipa ha portato il suo Service95 Book Club al London Literature Festival 2026, ospitato al Southbank Centre di Londra. Un progetto nato dal desiderio di condividere il proprio amore per i libri, diventato negli anni uno spazio di confronto con alcuni dei nomi più interessanti della letteratura contemporanea.

Tra gli appuntamenti della manifestazione, la popstar ha dialogato con la scrittrice Zadie Smith e con il poeta e musicista Mustafa, suo amico e collaboratore di lunga data. Al centro della conversazione, naturalmente, i libri, compreso Denti bianchi, romanzo d’esordio pubblicato da Smith nel 2000. Ma per chi osservava con attenzione il palco, a raccontare qualcosa della personalità di Dua Lipa era anche il suo guardaroba.

Per uno degli incontri, la cantante ha scelto un total look Chanel della collezione Autunno 2026, in una vibrante tonalità di rosso acceso. Un colore che difficilmente passa inosservato, soprattutto sullo sfondo scuro della sala, ma è la costruzione dell’outfit a renderlo particolarmente interessante.

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Il completo, composto da un capo superiore strutturato e una minigonna coordinata, gioca con le proporzioni attraverso una silhouette aderente sul busto e più morbida nella parte inferiore. La linea delle spalle è definita, mentre il tessuto compatto conferisce all’insieme un’eleganza quasi sartoriale. A movimentare la superficie intervengono applicazioni sfrangiate rosso scuro, concentrate in particolare lungo le maniche e sui fianchi, che aggiungono volume e una nota scenografica.

Ma la vera sorpresa arriva guardando verso il basso. Invece delle prevedibili décolleté, Dua Lipa ha scelto un paio di stivali Le Silla Colette al ginocchio, realizzati in pelle nera e caratterizzati da un’elaborata allacciatura frontale.

I lacci attraversano il davanti degli stivali lasciando intravedere la pelle, con un effetto che ricorda quello di un corsetto. La punta affilata e il tacco a stiletto, alto circa dodici centimetri, ne accentuano il carattere sensuale. Il modello, proposto dal brand a circa 1.733 dollari, crea un contrasto deciso con l’eleganza del completo Chanel, aggiungendo un’attitudine più audace e contemporanea.

Dua Lipa, le scarpe Prada con le piume trasformano il look minimal

Cambio di conversazione, cambio di look. Per un altro appuntamento del festival, Dua ha abbandonato il rosso acceso in favore di un outfit nero firmato Prada, apparentemente molto più semplice, almeno fino a quando lo sguardo non incontra le scarpe.

La cantante ha indossato un completo composto da un top nero con spalline sottili e una gonna coordinata, realizzati in nylon dalla superficie leggermente lucida. Le linee sono pulite, quasi essenziali, con una silhouette morbida che accompagna il corpo senza costringerlo. Un abbinamento che potrebbe sembrare perfetto per una giornata informale, se non fosse per gli accessori scelti dalla popstar. Ai piedi, infatti, Lipa ha sfoggiato un paio di décolleté Prada interamente ricoperte di piume bianche, dal design decisamente insolito.

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Le scarpe presentano una punta affusolata, un tacco sottile e un sistema di lacci con piccoli elementi metallici argentati. A renderle ancora più particolari è proprio la lavorazione piumata, che avvolge la calzatura dalla punta al tallone, creando un effetto soffice e quasi surreale. Un modello dal prezzo di circa 2.450 dollari che Dua Lipa ha deciso di valorizzare con un ulteriore dettaglio: calzini neri al ginocchio decorati da piccole margherite bianche e gialle, sempre firmati Prada.

Dua Lipa incontra Patti Smith, il top Schiaparelli è un gioiello da indossare

Per il suo incontro con Patti Smith, leggenda della musica rock e autrice, la popstar ha riservato il look più prezioso dei tre. Un outfit che mette da parte il colore e gli accessori eccentrici per concentrarsi su trasparenze, ricami e dettagli dall’impatto quasi artistico. Protagonista assoluto è un top Schiaparelli della collezione Primavera Estate 2027, realizzato in tulle nero trasparente e caratterizzato da una ricchissima lavorazione decorativa.

Il capo presenta una linea aderente, maniche lunghe e collo alto, con una superficie quasi interamente attraversata da applicazioni gioiello. Piccole pietre colorate, elementi metallici, motivi floreali e ricami luminosi si distribuiscono sul tessuto creando un disegno irregolare, che ricorda quello di un prezioso ricamo d’alta gioielleria.

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All’altezza della vita compare poi un importante elemento dorato dalla forma scultorea, che richiama immediatamente il linguaggio creativo di Schiaparelli, maison da sempre legata a un’idea di moda vicina all’arte surrealista. Per lasciare spazio a un capo tanto elaborato, la cantante ha scelto di abbinarlo a pantaloni sartoriali neri a gamba ampia, dalla linea morbida e maschile.

Ai piedi, décolleté nere Schiaparelli della collezione Autunno Inverno 2026, caratterizzate da una punta affusolata e sottili cinturini. Scarpe molto più discrete rispetto a quelle indossate negli altri appuntamenti, perfettamente coerenti con un look che ha già nel top il proprio elemento scenografico.