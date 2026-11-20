Dai campetti della Toscana ai riflettori del calcio internazionale: Federico Croci ha appena 16 anni, ma il suo nome è già tra quelli da tenere d'occhio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Federico Croci

Federico Croci ha appena 16 anni, ma sta già facendo parlare di sé nel mondo del calcio. Il giovanissimo attaccante della Fiorentina è tra i protagonisti dell’Italia ai Mondiali Under 17, dove ha subito conquistato l’attenzione con una doppietta contro la Giamaica. Una bella soddisfazione per il talento toscano, che ha già collezionato diversi traguardi importanti e ricevuto persino i complimenti di Roberto Mancini.

Chi è Federico Croci, il gioiellino della Fiorentina che ha già fatto la storia

Classe 2010, Federico Croci è nato a Bibbiena, in provincia di Arezzo, il 1° luglio. Il calcio entra nella sua vita quando è ancora un bambino e, a giudicare dai risultati, quella passione si rivela presto qualcosa di più.

Comincia a giocare nel Marino Mercato Subbiano, poi indossa la maglia dell’Aquila Montevarchi. A 12 anni arriva la chiamata della Fiorentina, che lo accoglie nel proprio settore giovanile. Ed è proprio a Firenze che Federico comincia a collezionare soddisfazioni: nella stagione 2024/2025 mette a segno 22 gol in appena 11 partite con l’Under 15, conquistando il titolo di capocannoniere. Ma il bello deve ancora arrivare.

Nel 2026 contribuisce alla vittoria della Viareggio Cup con una doppietta nella finale contro il Rijeka e festeggia anche il successo dell’Italia agli Europei Under 17.

Poi, ad agosto, arriva un momento speciale: l’esordio tra i professionisti. Fabio Grosso lo manda in campo durante Fiorentina-Benevento di Coppa Italia e Croci diventa il più giovane calciatore ad aver debuttato con la maglia viola, a 16 anni, un mese e 13 giorni. Un record che fino a quel momento apparteneva a Giacomo Banchelli.

Protagonista ai Mondiali Under 17, Mancini lo vuole in Nazionale

Se qualcuno non conosceva ancora Federico Croci, i Mondiali Under 17 hanno offerto un’ottima occasione per scoprirlo. Nella partita contro la Giamaica, il talento viola ha segnato due reti nell’arco di un quarto d’ora, regalando ai tifosi azzurri un assaggio delle sue qualità.

Del resto, il suo nome circola già da tempo tra gli osservatori del calcio italiano. Anche Roberto Mancini ha voluto parlare pubblicamente di lui, dopo averlo visto giocare: “Ho avuto modo di seguirlo, è indubbiamente molto bravo. È un 2010, ma tecnicamente e fisicamente non sfigura affatto al cospetto dei 2007”.

Parole che fanno ben sperare, soprattutto considerando la sua giovanissima età. Intanto il ragazzo continua a mettersi alla prova con la Primavera della Fiorentina, dove si confronta con i più grandi e riesce comunque a lasciare il segno.

Il suo idolo è Neymar: come gioca il talento azzurro

Chi lo ha visto giocare sa che Croci è uno di quei calciatori capaci di sorprendere con una giocata improvvisa. Ha fantasia, un buon controllo del pallone e soprattutto ama cercare soluzioni che possano mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Può occupare diverse posizioni in attacco, anche se si trova particolarmente a suo agio partendo dalla sinistra. Il suo modello? Il brasiliano Neymar, naturalmente, che ammira per la creatività e il modo di interpretare il calcio. Tra i giocatori viola, invece, ha indicato Riccardo Sottil come punto di riferimento.

Sul suo futuro la Fiorentina sembra avere le idee chiare: il club gli ha già fatto firmare un contratto fino al giugno 2029. Per ora può godersi questa bellissima avventura con la maglia azzurra, senza perdere di vista gli obiettivi che lo aspettano.

A 16 anni ha già parecchio da raccontare e tutto il tempo per regalare nuove emozioni. Chissà che tra qualche anno non lo ritroveremo a segnare anche con la Nazionale maggiore.