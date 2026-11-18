ANSA Il tennista Francis Tiafoe

Mentre Torino si prepara all’attesa sfida contro l’italiano Flavio Cobolli, gli sguardi dell’Inalpi Arena si posano su uno dei volti più sorprendenti di questa stagione. Parliamo di Frances Tiafoe, approdato a 28 anni al Torneo dei Maestri dopo la sua annata migliore di sempre e che ha conquistato il pubblico per il suo grande talento nel tennis, ma non solo. La sua storia di umiltà e riscatto non può passare inosservata.

Una storia che inizia lontano dal campo

La storia di Frances Tiafoe comincia lontano dai grandi stadi quando, negli anni Novanta, i genitori Alphina Kamara e Constant Tiafoe lasciano la Sierra Leone in guerra, per costruire un futuro negli Stati Uniti. Per crescere Frances e il suo gemello Franklin, Alphina lavorava come infermiera tra doppi lavori e turni notturni, mentre Constant era tecnico di manutenzione per la USTA (United States Tennis Association).

Con la madre spesso via per lavoro e senza grandi mezzi, i gemelli trascorrevano gran parte della settimana nel piccolo ufficio del padre al circolo e spesso Frances riposava sui lettini dei massaggi, tra la manutenzione dei campi e le racchette usate. E mentre alcuni coetanei perdevano tempo a deriderlo per gli abiti usati, lui se ne stava lì a osservare ogni piccolo dettagli degli esercizi in campo: “Non conta da dove parti, ma dove stai andando”, continuava a ripetergli il padre.

Un mantra che ha funzionato e ha dato la spinta a un talento che Francis ha dimostrato sin da giovanissimo. Dopo aver debuttato da professionista a 17 anni, ha vinto il suo primo titolo nel 2018 a Delray Beach contro Peter Gojowczik, entrando già nel 2022 nella Top 20 mondiale.

La grande sfida con Cobolli

Oggi Frances Tiafoe è il numero otto del mondo, suo miglior ranking in carriera e il pass per gli ATP Finals di Torino corona una stagione straordinaria. Dopo aver rinnovato dieta e preparazione atletica, anche grazie alla scelta di Mark Kovacs come nuovo coach, il tennista ha vinto ad Halle il titolo più prestigioso della sua carriera, raggiungendo le finali di Acapulco e Cincinnati. Inoltre, ha centrato la terza semifinale agli US Open, traguardo che tra gli statunitensi mancava dai tempi di Andre Agassi.

Tiafoe ha esordito a Torino il 16 novembre contro Carlos Alcaraz, che ha paragonato a Superman elogiandone il talento. Poi tocca alla grande sfida con il giovane e promettente italiano Flavio Cobolli, il 18 novembre alle 20:30.

La vita privata con Ayan Broomfield

Fuori dal campo, la vita di Frances Tiafoe è al fianco di Ayan Broomfield, al suo fianco da oltre dieci anni. Canadese, anche lei ha un passato da tennista ma ha deciso di dedicarsi alla carriera di content creator. Ayan ha anche fatto da controfigura nelle scene di tennis di Venus Williams nel film Una famiglia vincente – King Richard.

Di recente ha subito un intervento chirurgico all’occhio la cui guarigione, per sua stessa ammissione, è più difficile del previsto, ma nonostante tutto ha raggiunto comunque Torino per sostenere il compagno dagli spalti.