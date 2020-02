Cristina Parodi si confessa su Giorgio Gori: “Abbiamo ritrovato l’intimità dei primi tempi”

editato in: da

Cristina Parodi racconta a Verissimo l’amore (e la passione) per Giorgio Gori, il marito a cui è legata da ben 25 anni. Una relazione solida che le ha regalato ben tre figli: Angelica, Benedetta e Alessandro. Nello studio di Silvia Toffanin, la conduttrice si è lasciata andare a rivelazioni importanti sul produttore televisivo e politico.

“Giorgio Gori? Sono orgogliosa di essere moglie di un uomo così”, ha confessato la giornalista, affermando di essere ancora molto innamorata di suo marito. Il matrimonio, celebrato nel 1995, ha vissuto alti e bassi, come accade per tutti, ma Giorgio e Cristina sono rimasti sempre uniti. A rendere inossidabile la loro unione due caratteri molto diversi fra loro, ma che si completano.

“Siamo perfetti l’uno per l’altra – ha detto la Parodi a Silvia Toffanin -. Giorgio è più razionale, rigoroso. Io sono più pazzerella. Ci compensiamo. È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo 25 anni di matrimonio. È molto determinato, gli piacciono le sfide – ha aggiunto parlando del marito -. È passato da Mediaset all’avventura imprenditoriale riuscita molto bene. Poi la sfida in politica. Sono molto orgogliosa di avere il ruolo di moglie di un uomo che stimo molto”.

Cristina non si è risparmiata, svelando anche qualche dettaglio intimo della loro vita privata. “Ora che i figli sono andati via da casa, ho dovuto reinventare il rapporto con mio marito – ha confessato -. Abbiamo ritrovato l’intimità dei primi tempi”. Benedetta, Alessandro e Angelica infatti studiano e lavorano lontano da casa, nonostante ciò sono legatissimi ai genitori.

“Vengono meno a casa, sono all’estero – ha chiarito la conduttrice a Verissimo -. Nel momento in cui sono arrivata io a casa loro non c’erano più. All’inizio ti spiazza, ti manca la quotidianità con loro. Però è talmente bello quando riusciamo a stare tutti e 5 insieme, come ad esempio a Natale, è bellissimo”.