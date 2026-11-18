È diventato il virale il bacio tra Giulia Santin e Carlos Alcaraz, e c’è chi spera in del tenero tra il campione di tennis e la giornalista italiana

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IPA Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha esordito agli ATP Finals di Torino con una performance strabiliante, ancor di più considerato il lungo stop causato dall’infortunio al ginocchio. A far parlare, però, non sono state le sue imprese con la racchetta, quanto l’a dir poco affettuoso saluto scambiatosi prima del match con una giornalista italiana. Il doppio bacio a Giulia Santin l’ha resa, a sua insaputa, l’argomento più chiacchierato del momento. E la notizia ha già fatto il giro del mondo.

Il doppio bacio di Carlos Alcaraz

Una giornalista sportiva che incontra uno sportivo nei corridoi dello stadio, fin qui niente di strano. A rendere memorabile l’incontro tra Carlos Alcaraz e l’inviata di Mediaset Sport Giulia Santin è la familiarità che è emersa tra i due. Incrociandosi, un po’ di fretta, nel dietro le quinte dell’Arena di Torino lei ha semplicemente chiesto “ciao, come va?” e lui, educato, ha risposto “bene, tu?”. Ed è qui che inizia il malinteso.

Il campione si è avvicinato a dare un bacio sulla guancia alla giornalista, anzi due. Ma lei se ne aspettava soltanto uno ed è rimasta lì per lì stupita. “In Spagna se ne danno due. – ha scherzato lui – Anche in Italia”. E tanto è bastato perché il mondo intero iniziasse a fantasticare di una storia d’amore tra il tennista iberico e la giornalista nostrana.

Giulia Santin smentisce, “un saluto simpatico”

Ritrovatasi senza volerlo al centro di un dibattito acessissimo, Giulia Santin si è trovata a dover dare spiegazione durante il telegiornale della sera. La giornalista ha smentito qualsiasi rumor: “Ti rovino la poesia, abbiamo riso entrambi molto di questa cosa, perché ci siamo ritrovati qui, anche se ci conosciamo da anni, è stato bello vederlo qui”. Il loro, dunque, è un rapporto amichevole e professionale di lunga data. “Ci siamo salutati, ha fatto molto ridere perché io stavo dando un bacio, lui me ne voleva dar due, però è stato un saluto simpatico”.

Il campione è ancora single

Nonostante sia uno degli uomini più famosi al mondo, sostenuto da milioni di tifosi di ogni nazionalità, Carlos Alcaraz mantiene l’aria di un ragazzo qualunque. Niente lussi, niente gossip, della sua vita privata non sappiamo quasi nulla. È nota la relazione con Maria Gonzalez Gimenez, studentessa di giurisprudenza incontrata sui campi del Murcia Tennis Club in cui Alcaraz è fiorito. La loro è stata una storia importante, ma si è conclusa, senza clamori, ormai da 5 anni.

Da allora a Carlo sono stati attribuiti numerosi flirt, più o meno famosi. Si è parlato di una storia con la modella Melodie Penalver, tra i protagonisti della versione spagnola di Temptation Island. E poi della cantante Ana Mena, famosa anche in Italia, che fu vista tra gli spalti durante una partita dei Madrid Open.

Più recentemente si è parlato di un avvicinamento con la tennista francese Lola Marandel. Fino ad arrivare a Claudia Canalis, nota influencer spagnola anche lei ex concorrente di Temptation Island e avvistata sullo yatch del campione la scorsa estate. I pettegolezzi si susseguono ininterrotti, ma Carlos Alcaraz resta in silenzio: quel che fa quando è fuori dal campo non è affar nostro.