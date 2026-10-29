Enrico Mentana, Urbano Cairo parla per la prima volta dell’addio: “Lo rispetto, non ho un sostituto”

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IPA Urbano Cairo ed Enrico Mentana

Enrico Mentana ci ha tenuto compagnia per sedici anni, alle otto di sera su La7, anche nelle serate delle notizie più dure: per tanti di noi il suo telegiornale è famiglia. Per questo la notizia che Mentana lascia La7 ha fatto tanto rumore, e da giorni aspettavamo tutti di ascoltare l’altra metà della storia, quella che aveva da raccontare il suo editore.

Ora è arrivata. Urbano Cairo, Presidente del Torino e alla guida di La7 e del Corriere della Sera, ha preso la parola su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora con Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Perché Mentana lascia La7: la versione di Urbano Cairo

L’annuncio, ricorderete, è arrivato pochi giorni fa ad Alessandria, durante il Premio Franco Marchiaro: il 23 dicembre sarà l’ultima sera di Mentana alla conduzione del notiziario che dirige dal 2010. I motivi? Li ha tenuti per sé, e a chi gli chiedeva dei suoi programmi ha risposto con una battuta sulle vacanze di Natale.

Cairo, dal canto suo, la prende con serenità. Racconta di conoscere il giornalista da sempre: lavorano insieme da tredici anni, da quando l’imprenditore ha rilevato la Rete, dove Mentana era già una colonna. In tutto questo tempo, assicura, gli ha lasciato carta bianca su ogni scelta. E aggiunge un dettaglio che scalda il cuore: fra loro esiste un’amicizia vera, con un uomo che a suo dire ha un carattere tutto suo.

Davanti alla decisione del direttore, l’editore si mostra comprensivo. Dopo un percorso così lungo, ammette, è umano desiderare di chiudere un capitolo. E quando i conduttori gli chiedono se ci sia spazio per trattenere Enrico Mentana, la risposta è un passo indietro pieno di classe: Cairo dice di stimarlo profondamente, di considerarlo un fuoriclasse del mestiere e di voler assecondare fino in fondo le sue volontà.

Mentana dove va e chi sarà il suo sostituto al TgLa7

Ma dove andrà Mentana dopo Natale? Da settimane si parla con insistenza di Sky, e qui Cairo sceglie la strada del riserbo perché preferisce tenersi fuori dalle ipotesi e invita ad avere pazienza, visto che al congedo mancano ancora un paio di mesi.

Sul sostituto di Mentana, l’editore non lascia spazio a dubbi. Il nome del nuovo direttore del TgLa7 ancora manca: Cairo confessa di aver letto parecchie candidature sui giornali e spiega che la decisione arriverà nel giro di qualche settimana, quando il rapporto con l’attuale direttore sarà concluso. Su un punto, comunque, è sicuro: la Rete si farà trovare preparata. Poi aggiunge che se avesse già individuato la persona giusta l’avrebbe annunciata subito, ora che la data dell’uscita è di dominio pubblico.

Alla domanda se l’addio gli pesi, Cairo ammette che questo saluto lo rattrista parecchio. Parla di un amico con cui è bello condividere un caffè al mattino o una serata al ristorante, e chiude con una riflessione che tutti abbiamo fatto nostra almeno una volta: anche le avventure più riuscite hanno una loro stagione, e a un certo punto arriva il momento di salutarsi. Il conto alla rovescia, intanto, è partito.