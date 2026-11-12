“La storia va solo in avanti”: Enrico Mentana sul ritorno in Mediaset. L’ultima volta al Tg5

IPA Enrico Mentana

Le porte di Cologno Monzese si sono aperte, ma Enrico Mentana ha scelto di non varcarle. Mercoledì Pier Silvio Berlusconi, incontrando la stampa, aveva lanciato un invito esplicito al direttore del TgLa7, che a fine anno lascia l’emittente di Urbano Cairo: “A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto”. La risposta è arrivata a tarda sera, con un post pubblicato su Instagram e Facebook che non lascia molto spazio alle interpretazioni. Mentana ha scelto di farlo ricordando una data precisa, l’11 novembre, il giorno in cui ventidue anni fa salutò per l’ultima volta il pubblico del Tg5.

Enrico Mentana e il no a Mediaset dopo l’addio a La7

“Era come oggi l’11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del Tg5”, ha scritto Enrico Mentana. “Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”. Poche righe, con numeri e coincidenze. Il tempismo non sembra casuale: l’invito di Pier Silvio e quel vecchio addio sono arrivati nello stesso giorno del calendario.

Il futuro di Mentana è diventato un caso dal 24 ottobre scorso. Sul palco del Premio Marchiaro, ad Alessandria, il direttore aveva sorpreso tutti: “Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre“. Alle domande su un possibile approdo altrove aveva risposto con una battuta, spiegando di voler “passare il Natale in famiglia”. Il suo contratto con il gruppo Cairo scade a fine anno, e lo stesso editore ha commentato la notizia con sobrietà, dicendosi dispiaciuto ma consapevole che “c’è un momento in cui le cose possono finire”.

Qualche segnale, a ben vedere, era già arrivato. Nel giugno 2025, alla vigilia dei quindici anni alla guida del telegiornale di La7, Mentana aveva affidato ai social una riflessione che oggi suona come un presagio: “Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”. Dove andrà dopo il 23 dicembre, per ora, resta un mistero: il suo messaggio sembra escludere un ritorno a Mediaset.

L’ultima volta di Mentana al Tg5, l’11 novembre 2004

Era la sera dell’11 novembre 2004: Mentana guidava il Tg5 da quasi tredici anni, lo aveva fondato da zero nel 1992, su proposta di Silvio Berlusconi. Quella sera, nell’edizione delle 20, aveva comunicato ai telespettatori la sua uscita, senza averne parlato prima con nessuno. “Venerdì Mediaset mi ha annunciato che intendeva cambiare il direttore del TG5. Questa sera termino il mio lavoro al TG5, non l’ho detto a nessuno, era giusto dirlo prima ai telespettatori”.

Il congedo è stato asciutto, nel suo stile. Ha ricordato che “nulla è per sempre” e che “solo i pazzi si considerano indispensabili”, ha ringraziato il pubblico e la redazione, augurandosi che il Tg5 potesse restare “una felice eccezione”. Poi ha chiuso con un semplice “ciao”, nel “modo più familiare”. Il lunedì successivo, 15 novembre, al suo posto è arrivato Carlo Rossella, allora direttore di Panorama, mentre a lui è stato affidato il ruolo di direttore editoriale delle reti Mediaset. Il rapporto con l’azienda, alla fine, si è chiuso definitivamente nel 2009.