Alessia Marcuzzi, chi è il papà Eugenio: legati nella vita (e nel lavoro)

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IPA Alessia Marcuzzi, chi è papà Eugenio

Solare, spontanea e con un’energia che negli anni ha conquistato il pubblico: Alessia Marcuzzi può contare su tantissimi fan che la seguono da sempre.

Ma c’è un ammiratore speciale che ha un posto d’onore nella sua vita: il papà Eugenio. Il loro è un rapporto fatto di affetto e complicità, tanto che negli anni il legame familiare si è trasformato anche in una collaborazione professionale. E, a giudicare dai video che Alessia pubblica sui social, lavorare insieme è anche un’occasione per divertirsi e prendersi un po’ in giro.

Chi è Eugenio Marcuzzi, il papà di Alessia

Eugenio Marcuzzi è il papà di Alessia Marcuzzi: originario di Trieste, ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, lontano dai riflettori davanti cui la figlia lavora da quando era giovanissima. Di lui, infatti, non si conoscono moltissimi dettagli biografici. Sappiamo però che il rapporto con Alessia è molto stretto e che negli anni ha trovato una dimensione anche professionale.

Quando la conduttrice ha deciso di dedicarsi all’imprenditoria, lanciando i suoi marchi, ha potuto contare proprio sul sostegno del padre.

Eugenio è entrato nell’organizzazione di Marks&Angels, il brand di borse e accessori fondato da Alessia nel 2012, e l’ha affiancata anche nel progetto Luce Beauty, dedicato alla skincare. Lavorare insieme significa condividere idee, decisioni e responsabilità, con la confidenza che soltanto un rapporto familiare può dare.

Eugenio, del resto, non è una presenza che resta completamente dietro le quinte. Chi segue Alessia sui social ha potuto vederlo comparire nei video dedicati alle sue attività, diventando il protagonista di piccoli siparietti con la figlia.

Il legame tra Alessia Marcuzzi e la sua famiglia

Per capire da dove arrivi questa bella sintonia anche sul lavoro bisogna guardare anche alla famiglia in cui Alessia è cresciuta. I suoi genitori sono Eugenio Marcuzzi e Antonietta Donatelli. Alessia ha più volte raccontato di essere stata fortunata per l’educazione ricevuta, descrivendo i suoi genitori come persone capaci di lasciarle libertà di pensiero senza rinunciare a darle regole e punti di riferimento.

In un’intervista ha parlato proprio di quanto debba a loro, spiegando di essere cresciuta sentendosi molto amata. Un affetto che, a distanza di tanti anni, continua a trovare spazio anche nei piccoli gesti e nelle occasioni speciali. Come il compleanno della conduttrice, l’11 novembre 2026, quando il papà Eugenio ha scelto di farle una dedica decisamente particolare.

Per festeggiarla, ha condiviso una raccolta di fotografie in bianco e nero che ritraggono Alessia da bambina. Scatti teneri, che riportano indietro nel tempo e mostrano un lato della conduttrice lontano dai riflettori, quando la sua vita era ancora tutta da scrivere. A guardarli oggi, conoscendo il percorso che ha fatto, è bello ritrovare quella bambina attraverso gli occhi di chi l’ha vista crescere e le è stato accanto fin dal primo giorno.

Eugenio continua a esserci, oggi come allora, anche se nel frattempo i ruoli si sono un po’ trasformati: Alessia è diventata una donna, una mamma e una professionista affermata, mentre lui è rimasto uno dei suoi primi sostenitori. E adesso anche un compagno di avventure lavorative, con cui condividere progetti e momenti di leggerezza.