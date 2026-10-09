X Factor 2026, X Pass (quasi) tutti al femminile: chi li ha conquistati

Ai Bootcamp di X Factor 2026, tre dei quattro X Pass sono andati a concorrenti donne: ecco chi ha conquistato i giudici e perché

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Ufficio stampa Sky Camilla Guerini e Benedetta Cornalba sono due delle concorrenti che hanno ottenuto l'X Pass

Terminata la fase dei Bootcamp si apre una nuova sfida per i giudici di X Factor 2026: capire chi, tra i talenti che li hanno convinti nelle prime fasi, è davvero pronto per entrare nelle rispettive squadre.

Ma lo strategico asso nella manica dell’X Pass ha forse già dato una scossa a questa scelta, dando la possibilità ad ognuno di loro di portarsi alle Last Call l’artista di cui, almeno per ora, non possono proprio fare a meno.

Un lasciapassare a testa e poche incertezze: quest’anno le voci che hanno ricevuto il sì più convinto sono quasi tutte di donne, con una sola eccezione. Ma chi sono gli artisti che hanno convinto i giudici al punto da guadagnarsi il posto?

Giacomo Calò, il primo X Pass è di Francesco Gabbani

Il primo X Pass di X Factor 2026 è andato a Giacomo Calò, scelto da Francesco Gabbani nel corso della prima puntata dei Bootcamp. Il giudice non ha avuto dubbi: originario della provincia di Lecce, Giacomo è cresciuto in una famiglia in cui la musica non è mai mancata.

E si vede fin dalle Audition, quando si è presentato con Beautiful Things di Benson Boone conquistando quattro sì e lasciando Irama sbalordito dalla sua estensione vocale.

Ai Bootcamp Giacomo ha cambiato completamente registro, passando da Boone a Mia Martini e confermando di sapersi muovere anche in un repertorio molto diverso. Una prova che ha convinto definitivamente Gabbani, che ha sancito il suo sì con un abbraccio.

L’emozione del giudice ricorda quella dello scorso anno con PierC, a cui aveva consegnato lo stesso lasciapassare. E chissà che, se Giacomo dovesse arrivare ai Live, da questa prima intesa non possa nascere un percorso altrettanto bello.

Camilla Guerini, Paola Iezzi non ha dubbi

Dalla provincia di Brescia al palco di X Factor 2026 passando per una stanza in cui la musica è stata a lungo una compagna silenziosa. Camilla Guerini, prima di presentarsi alle Audition, aveva cantato soprattutto a casa e in oratorio, senza mai esibirsi davanti a un pubblico vero e proprio. Ma quando ha preso il microfono per interpretare Black Friday di Tom Odell, ha conquistato subito i giudici: quattro sì e complimenti da parte di tutta la giuria. Paola Iezzi, in particolare, le ha detto di averle fatto venire i brividi.

Sensazioni che la cantante ha poi ritrovato ai Bootcamp, quando Camilla è tornata sul palco con Promettimi di Elisa. A quel punto Paola Iezzi non ha avuto dubbi e ha giocato il suo X Pass, assicurandole un posto alle Last Call.

Martina Cerutti, l’X Pass di Jake La Furia

Quello di Martina Cerutti, in arte Alia, è forse l’X Pass più conteso di questa edizione di X Factor 2026, e Jake La Furia, ormai veterano del programma, non ha voluto correre rischi. Il giudice sapeva che anche Irama avrebbe voluto puntare su di lei e ha giocato d’anticipo, assicurandosi la concorrente prima che il collega potesse fare la sua mossa. Una corsa contro il tempo che Irama ha vissuto tutt’altro che bene, dichiarandosi “nero” per non essere riuscito a conquistarla.

Originaria di Desenzano del Garda, Alia fa tanti lavori, ma il suo sogno è cantare. Alle Audition si è presentata con What Is It About Me di Lola Young, conquistando quattro sì e convincendo l’intera giuria. Ai Bootcamp ha scelto invece That’s So True di Gracie Abrams. Jake, però, aveva già le idee chiare, e il pass delle Last Call lo ha giocato senza tentennamenti.

Benedetta Cornalba conquista Irama

Il rammarico di Irama per essersi lasciato sfuggire Alia è durato poco. Sul palco dei Bootcamp è arrivata Benedetta Cornalba, in arte KORA, cantautrice milanese classe 2005.

Alle Audition aveva portato Prima che di Nayt, ma Jake La Furia si aspettava evidentemente qualcosa di diverso: un inedito, un brano che permettesse di entrare meglio nel suo mondo artistico.

E invece, ai Bootcamp, Benedetta ha scelto Liability di Lorde, mettendo in luce un’altra sfumatura della sua identità musicale. Se con Alia Irama era arrivato troppo tardi, con KORA non ha avuto intenzione di ripetere lo stesso errore. La scelta di Liability lo ha convinto a puntare su Benedetta, consegnandole il suo X Pass e un posto alle Last Call.

Tre X Pass su quattro sono al femminile

Le concorrenti donne sembrano aver fatto breccia nei giudici di X Factor 2026. E se guardiamo alle ultime edizioni, il talent ci ha abituati a voci femminili che ci hanno emozionato arrivando fino in fondo al programma, con le vittorie di Sarafine, Mimì e rob dal 2023 al 2025.

Certo, conquistare un X Pass significa guadagnarsi un posto alle Last Call, non avere già un piede ai Live. Ma le scelte di questa prima fase raccontano comunque qualcosa di chi ha saputo colpire i giudici, e viene da chiedersi se anche quest’anno saranno le concorrenti donne a lasciare il segno.