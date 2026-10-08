X Factor 2026, anticipazioni dell’8 ottobre: il colpo di scena è dietro l’angolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Sky I giudici di X Factor 2026 pronti ai Bootcamp

Dopo le Auditions e un primo appuntamento di Bootcamp, questa sera, giovedì 8 ottobre, le porte dell’Allianz Cloud di Milano tornano ad aprirsi per una nuova puntata di X Factor 2026.

Anche in questa seconda e ultima puntata di Bootcamp, i concorrenti che hanno superato la prima fase di Auditions sono chiamati sul palco per farsi riascoltare dai giudici e riuscire, con il loro talento, a convincerli ancora una volta. La posta in gioco è molto alta: serve il benestare unanime per passare alle Last Call. Fortunatamente, però, tre dei quattro giudici hanno ancora un asso nella manica da poter giocare.

“X Factor”, anticipazioni della seconda puntata di Bootcamp

Il viaggio verso il Live di X Factor si fa sempre più emozionante. Passate le Auditions, per i giudici è il momento di concentrarsi il più possibile: l’obiettivo, come sempre, è trovare i giusti talenti che possano entrare nelle squadre e lavorare sodo sul proprio talento, anche attraverso le cover che verranno assegnate puntata dopo puntata.

Prima di questa fase, però, è ancora tempo di Bootcamp. Questa sera i talenti rimasti salgono ancora una volta sul palco per farsi riascoltare da Jake La Furia, Irama, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Una nuova esibizione con una difficoltà in più: se durante le Auditions erano necessari almeno 3 sì per passare alla fase successiva, ora i giudici da convincere sono 4. Per passare alle Last Call, infatti, è necessaria l’unanimità.

Anche in questa puntata, infatti, i giudici hanno a disposizione una carta rossa e una verde per determinare il destino degli artisti all’interno del programma. Solo se tutti sono d’accordo sull’esibizione un concorrente può dirsi pronto alla fase successiva.

Un ostacolo non da poco, considerando quanto i giudici abbiano dimostrato di avere sensibilità e gusti diversi. Prima della decisione definitiva, però, i giudici possono provare a far cambiare idea ai colleghi in disaccordo, arrivando così a un’unanimità positiva o negativa.

Ma questa puntata prevede anche qualche colpo di scena. Dopo la prima parte di Bootcamp, dove Francesco Gabbani ha assegnato ufficialmente il suo X Pass, gli altri giudici hanno ancora la possibilità di assegnare il proprio. Un asso nella manica che permette di traghettare un concorrente meritevole direttamente alle Last Call, portandolo nella propria squadra.

Paola, Irama e Jake hanno quindi la possibilità di accaparrarsi colui o colei che ritengono perfetto per lavorare con loro.

I prossimi passi di “X Factor”

Terminata la fase dei Bootcamp, sarà poi il momento delle Last Call. Sarà quindi, per i giudici, l’ultima occasione per mettere in piedi strategie, progetti e obiettivi che poi saranno chiamati a concretizzare dalla prossima settimana quando, da soli al tavolo, affronteranno lo spietato meccanismo delle tre sedie da riempire a suon di switch.

Solo allora si formeranno le squadre ufficiali che Francesco, Irama, Jake e Paola porteranno con sé ai Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.

Dove e quando vedere “X Factor”

La seconda puntata di Bootcamp di X Factor 2026 va in onda questa sera, giovedì 8 ottobre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Per chi invece vuole seguire il programma in chiaro, sarà necessario aspettare qualche giorno: la puntata arriva infatti su TV8 martedì 13 ottobre, sempre in prima serata.