X Factor 2026, anticipazioni dell’1 ottobre: iniziano i Bootcamp

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Ufficio Stampa Sky I giudici di X Factor 2026

Dopo tre settimane dedicate alle Auditions, per X Factor è arrivato il momento di alzare l’asticella. Stasera giovedì 1 ottobre il talent show entra infatti nella seconda fase delle selezioni con il primo appuntamento dedicato ai Bootcamp. E per gli aspiranti concorrenti rimasti in gara conquistare un posto alle Last Call sarà tutt’altro che semplice.

Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano tornano gli artisti che hanno superato le Auditions, pronti a esibirsi ancora una volta davanti a Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. I quattro giudici saranno chiamati a prendere decisioni sempre più importanti, mentre dietro le quinte ci sarà sempre Giorgia, pronta ad accompagnare i concorrenti tra tensione, speranze e verdetti.

X Factor 2026, le anticipazioni: come funzionano i Bootcamp

Le cose cambiano a X Factor: se durante le Auditions per andare avanti erano sufficienti tre sì su quattro, ai Bootcamp le regole sono diverse, e per conquistare direttamente l’accesso alle Last Call servirà l’unanimità della giuria. Niente semplici sì o no pronunciati a voce: questa volta Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi esprimeranno il proprio giudizio attraverso delle carte. Verde significa promozione, rosso eliminazione: soltanto quattro carte verdi permetteranno all’artista di proseguire il proprio percorso.

Se i giudici non saranno tutti d’accordo ci sarà comunque spazio per il confronto. Il quartetto potrà discutere apertamente l’esibizione e provare a trovare una posizione comune. E se al termine del dibattito sul tavolo resterà anche una sola carta rossa, per il concorrente l’avventura nel talent si concluderà. Ma c’è un’ultima possibilità che può cambiare tutto.

La grande incognita dei Bootcamp è infatti rappresentata dall’X Pass. Ogni giudice ne avrà uno a disposizione e potrà utilizzarlo per salvare un artista che non è riuscito a ottenere l’unanimità, garantendogli l’accesso alla fase successiva direttamente nella propria squadra.

Uno strumento che potrebbe diventare decisivo anche per iniziare a capire le strategie dei quattro giudici. L’X Pass può servire a puntare su un talento nel quale si crede particolarmente, nonostante i dubbi degli altri componenti del tavolo, ma anche ad assicurarsi un concorrente con cui si desidera lavorare in vista dei Live.

I Bootcamp rappresentano infatti l’ultima fase in cui Gabbani, Irama, Jake e Paola prendono le decisioni insieme. Alle Last Call ognuno sarà responsabile della propria squadra e dovrà scegliere autonomamente i tre artisti da portare avanti.

La corsa verso i Live di X Factor 2026

Quella dell’1 ottobre è soltanto la prima delle due serate dedicate ai Bootcamp. La seconda è prevista per giovedì 8 ottobre, quando si completerà il gruppo degli artisti ammessi alle Last Call. A quel punto tornerà uno dei meccanismi più temuti delle selezioni: le tre sedie, con la possibilità di effettuare switch fino alla composizione definitiva delle quattro squadre. Saranno così scelti i 12 concorrenti, tre per ciascun giudice, destinati a diventare i protagonisti dei Live Show, al via il 22 ottobre.

Prima, però, bisognerà superare lo scoglio dei Bootcamp. Per gli artisti non sarà più sufficiente confermare quanto mostrato alle Auditions: dovranno convincere contemporaneamente quattro personalità e quattro sensibilità musicali diverse. E proprio le divergenze tra i giudici potrebbero diventare uno degli elementi centrali della puntata.

Quando e dove vedere lo show

Il primo Bootcamp di X Factor va in onda giovedì 1 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà disponibile anche on demand e su Sky Go. Per chi invece vuole seguire il talent in chiaro, l’appuntamento sarà martedì 6 ottobre su TV8 e mercoledì 7 ottobre su Cielo.