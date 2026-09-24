X Factor 2026, anticipazioni del 24 settembre: l’ultima puntata di Auditions

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Ufficio stampa Sky I giudici di X Factor 2026 pronti alla 3 puntata di Auditions

Le Auditions di X Factor 2026 sono arrivate al loro ultimo capitolo. Stasera, giovedì 24 settembre va in scena l’ultima puntata della prima fase del talent, quella in cui gli aspiranti concorrenti hanno ancora la possibilità di conquistare il sì dei giudici e continuare a inseguire il sogno dei Live Show.

Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano arrivano così gli ultimi artisti pronti a mettersi alla prova davanti a Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. A guidarli tra emozioni, attese e verdetti c’è ancora Giorgia, ormai padrona di casa di X Factor 2026.

“X Factor 2026”, l’ultima fase di Auditions

Dopo due appuntamenti di esibizioni, sorprese e verdetti, questa sera le Auditions arrivano al loro capitolo conclusivo. E se per alcuni concorrenti il palco dell’Allianz Cloud rappresenta soltanto l’inizio di un percorso, per altri è l’ultima occasione per convincere i giudici di avere qualcosa in più da raccontare attraverso la musica.

Anche in questa puntata di X Factor non mancano artisti e cantautori pronti a presentarsi davanti al tavolo della giuria con storie, personalità e modi molto diversi di vivere la musica. C’è chi ha già esperienza sul palco e chi si trova invece a fare i conti con una delle prime grandi occasioni della propria vita. Per tutti, però, la regola è la stessa: pochi minuti per lasciare il segno e provare a strappare almeno tre sì.

Ed è proprio al tavolo che si gioca una delle parti più interessanti delle Auditions. Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi devono decidere in poco tempo se dietro un’esibizione c’è qualcosa su cui vale la pena scommettere. Non sempre le opinioni coincidono e, anche questa volta, il confronto tra i quattro giudici può diventare decisivo per il destino degli aspiranti concorrenti.

Nel backstage, intanto, Giorgia accompagna gli artisti prima di salire sul palco e li raggiunge dopo il verdetto. Un momento in cui a parlare sono soprattutto le emozioni, con la tensione di chi aspetta di sapere se potrà continuare e la gioia di chi riesce a conquistare il pass per la fase successiva. E insieme ai concorrenti ci sono anche amici e familiari, spesso protagonisti di un’attesa carica di emozione.

Chi passa ai Bootcamp di “X Factor 2026”

Per andare avanti non basta convincere un solo giudice: servono almeno tre sì. È questo il lasciapassare per i Bootcamp, dove il numero degli aspiranti concorrenti inizierà finalmente a ridursi e le scelte dei giudici diventeranno sempre più delicate.

La puntata del 24 settembre segna quindi la fine delle Auditions, ma non quella della corsa verso i Live. Gli artisti che hanno ottenuto il via libera tornano infatti in scena nel prossimo step in programma giovedì 1 e 8 ottobre.

Qui il gioco cambia anche per i quattro giudici: arriva il momento di fare scelte ancora più difficili. Dopo aver ascoltato decine di aspiranti concorrenti, bisogna capire su chi puntare davvero e quali voci possono avere un posto nella gara. E il traguardo dei Live, a quel punto, è sempre più vicino.

Dove vedere la puntata e quando iniziano i Live di “X Factor”

Dopo i Bootcamp, però, manca ancora l’ultimo ostacolo: le Last Call. È qui che verranno scelti i 12 concorrenti ufficiali di X Factor 2026, divisi in quattro terzetti, uno per ciascun giudice.

Il meccanismo delle sedie da riempire renderà ancora più complicate le decisioni: un concorrente può sentirsi al sicuro e vedere cambiare tutto da un momento all’altro, fino all’ultima scelta. Solo al termine di questa fase sarà quindi possibile conoscere la formazione definitiva della nuova edizione.

Poi, finalmente, arriveranno i Live Show. La prima puntata è fissata per giovedì 22 ottobre e sarà l’inizio della parte più lunga e imprevedibile della gara. Prima, però, c’è ancora da superare il doppio appuntamento con i Bootcamp e, soprattutto, il momento delle Last Call.

Nel frattempo, l’appuntamento con l’ultima puntata di Auditions è per stasera, giovedì 24 settembre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW.