X Factor 2026, anticipazioni del 10 settembre: la prima puntata tra Audition e nuovo giudice

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IPA Giorgia conduce "X Factor 2026"

Dopo settimane di curiosità e piccoli spoiler, l’attesa è finalmente finita. Stasera, giovedì 10 settembre, torna X Factor 2026. Il talent musicale riapre le porte ai giovani talenti pronti a mettersi in gioco tra voce, personalità e voglia di conquistare un posto sul palco.

Anche quest’anno, però, il percorso verso i Live è tutt’altro che semplice. Saranno i giudici a decidere quali concorrenti hanno quello che serve per andare avanti in una selezione sempre più serrata, fino al sogno di cantare ai Live e lavorare al fianco del proprio giudice. La prima puntata parte, come da tradizione, dalle Audition: ecco cosa succederà e cosa aspettarsi dal debutto di questa nuova edizione.

“X Factor 2026”, le anticipazioni del 10 settembre

La prima serata di X Factor 2026, in onda questa sera, promette di regalare tanti bei ritorni, ma anche una grande novità. Si riaccendono le luci sul palco del talent e, insieme a loro, torna anche il mix di emozioni, aspettative e adrenalina che accompagna ogni nuova edizione.

Ad accompagnare il pubblico c’è ancora una volta Giorgia, che torna alla conduzione del programma. Il suo ruolo va ben oltre quello di presentatrice: durante le Audition è soprattutto nel backstage, accanto ai talenti e alle loro famiglie, pronta a raccogliere emozioni, tensioni e quei momenti che spesso si vivono lontano dal palco. È qui che ragazze e ragazzi rompono il ghiaccio prima di trovarsi per la prima volta davanti ai quattro giudici e giocarsi tutto con la propria esibizione.

E anche al tavolo della giuria ritroviamo tre volti ormai familiari: Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Un trio ormai rodato che quest’anno deve fare i conti con una grande assenza. Achille Lauro ha infatti lasciato il suo posto a Irama, pronto a vivere una nuova sfida professionale proprio a partire da questa sera.

Per il cantante è il debutto come giudice di X Factor. Un ruolo inedito ma non un mondo completamente sconosciuto: Irama conosce bene la dimensione dei talent avendo mosso proprio lì i primi passi della sua carriera. Questa volta, però, è dall’altra parte del tavolo e tocca a lui riconoscere il talento e quel famoso fattore X negli aspiranti concorrenti.

IPA

Le Audition di questa sera aprono il percorso verso i Live e mettono per la prima volta i talenti davanti alla giuria: per superare questa prima fase servono almeno tre sì.

“X Factor 2026”, come funziona la selezione fino ai Live

La puntata di questa sera è quindi soltanto il primo passo di un percorso che porterà alla formazione della squadra dei 12 concorrenti ufficiali di X Factor 2026. Le Auditions occupano tre puntate, fino a giovedì 24 settembre, e saranno seguite dai due appuntamenti dedicati ai Bootcamp, in programma il 1° e l’8 ottobre.

Qui la selezione diventerà ancora più serrata: per andare avanti serviranno quattro sì da parte della giuria, anche se i giudici potranno confrontarsi tra loro per arrivare a una decisione comune e avranno a disposizione anche l‘X Pass, che permetterà a un concorrente di accedere direttamente alla fase successiva.

L’ultimo ostacolo prima dei Live sarà poi quello delle Last Call, in programma il 15 ottobre, dove i giudici completeranno le proprie squadre attraverso il meccanismo delle sedie e degli switch, fino ad arrivare ai 12 talenti che potranno finalmente salire sul palco dei Live Show.

La gara vera e propria partirà quindi il 22 ottobre, con i Live, mentre la finale è prevista per il 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, a Milano.

“X Factor 2026”, dove e quando vedere la prima puntata

La prima puntata di X Factor 2026 va in onda questa sera, giovedì 10 settembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. La puntata è disponibile anche in streaming su NOW e on demand, oltre che su Sky Go.

Per chi invece vuole seguire il talent in chiaro, bisognerà aspettare qualche giorno: X Factor 2026 arriva su TV8 dal 15 settembre ogni martedì.