Ariana Grande in lacrime sul palco, per lei è l’ultimo concerto

La cantante non riesce a trattenere l’emozione sul palco di Londra, dove ha tenuto l’ultimo dei suoi concerti prima di una lunga e necessaria pausa dalle scene

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IPA Ariana Grande

“Non è stata una decisione impulsiva né una reazione a caldo. L’avevo presa da tempo, in silenzio, con serenità e consapevolezza”: così Ariana Grande ha spiegato la scelta di prendersi una pausa dalle scene. Una scelta consapevole, ma non per questo meno dolorosa. Arrivata alla fine del suo tour mondiale, la cantante si commuove al pensiero di dover salutare i propri fan e rinunciare a fare ciò che ama di più, stare sul palco.

Le lacrime al concerto di Londra

Nella serata di martedì 1 agosto, alla 02 Arena di Londra, si è tenuta la data finale dell’Eternal Sunshine Tour di Ariana Grande, che ha portato la cantante in 42 città diverse tra Stati Uniti e Europa nel corso dell’intera estate. “Londra, avrò stavolta avrò bisogno del vostro aiuto” ha esordito prima di iniziare a cantare l’ultimo dei brani in scaletta.

Per Ariana Grande si tratta infatti dell’ultimo concerto, almeno per un po’, e l’emozione è stata intensa. “Questa è stata una delle esperienze più meravigliosamente belle della mia vita e volevo esprimere la mia gratitudine senza singhiozzare” ha confessato, senza tuttavia riuscire a trattenere le lacrime.

“Farò tesoro di quest’esperienza. – ha proseguito parlando a cuore aperto – Ho i migliori fan del mondo e li ho sempre avuti. Grazie a tutti per l’impegno e per rendere tutto così speciale”. La nostalgia imperversa mentre ci si rende conto che tali momenti non si ripeteranno presto: “Ho amato ogni minuto trascorso con voi e volevo esserce certa di esprimere quanto io sia grata”.

La cantante si prende una pausa

Qualche mese prima, un portavoce di Ariana Grande aveva annunciato che la cantante si sarebbe allontanata “gradualmente dalla scena pubblica dopo aver concluso l’Eternal Sunshine Tour”. Ciò di cui la cantante ha bisogno è “prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno esposta a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico”.

L’annuncio è arrivato a poche settimane dall’uscita di Petal, l’ultimo album della popstar. L’ultima occasione per vederla, almeno per un po’. Contestualmente alla scelta di rititarsi dalle scene, Grande non prenderà parte – come era previsto – alla riedizione londinese del musical del West End Sunday in the Park with George, né alla nuova stagione della serie American Horror Story.

“Non è stata una decisione impulsiva né una reazione a caldo”: Ariana, pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale, ci tenne a spiegare la propria versione dei fatti agli affezionati fan. “L’avevo presa da tempo, in silenzio, con serenità e consapevolezza. A volte i limiti vanno messi, ognuno ha bisogno di fermarsi ogni tanto”.

Un periodo difficile per Ariana Grande

Da ormai molti mesi Ariana Grande è oggetto di aspre polemiche, dibattiti e discussioni, incentrate in particolare sulla sua salute. Non si può fare a meno di notare la magrezza della cantante, cui i fan guardano con preoccupazione, e che è considerata un messaggio inaccettabile da parte dei detrattori.

Grande ha sempre negato di aver scelto il ritiro in risposta alle critiche, ma di certo tutta questa attenzione mediatica non può che aver influito sul bisogno di tranquillità della cantante, che stia bene o, ancor di più, che si trovi in un momento di vera difficoltà psicofisica.