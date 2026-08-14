Ariana Grande torna con l’ex Ricky Alvarez: la foto che conferma tutto

IPA Ariana Grande

Ariana Grande aveva archiviato Ricky Alvarez in thank u, next con una delle strofe più memorabili dedicate ai suoi ex: aveva scritto delle canzoni su di lui e, riascoltandole, ormai rideva. Era il 2018 e quella relazione sembrava appartenere definitivamente al passato. Otto anni dopo, Ariana ha deciso di riscrivere quella frase sul palco. E a quanto pare anche la storia.

La cantante è infatti tornata insieme a Ricky Alvarez, ballerino e fotografo con cui aveva avuto una relazione tra il 2015 e il 2016. Le indiscrezioni circolavano già da settimane, ma il 12 agosto Ariana ha fatto il passo che, nel linguaggio sentimentale delle celebrity e di questi social onnipresenti, vale quasi quanto una dichiarazione: lo ha mostrato sul suo profilo Instagram.

Ariana Grande e Ricky Alvarez, le foto insieme su Instagram

Ariana Grande ha pubblicato un lungo photo dump dedicato alle ultime settimane e, in mezzo a immagini della sua vita e del lavoro, Ricky compare due volte. In una foto i due indossano look coordinati, con top bianchi e jeans scuri: lui la stringe con un braccio e le tiene la mano. In un altro scatto, più sfocato e decisamente meno costruito, sono di nuovo abbracciati davanti allo specchio.

Ariana lo ha anche taggato. Ariana ha scelto di non accompagnare le immagini con spiegazioni. Ha semplicemente taggato Ricky, lasciando che fossero le foto a raccontare il riavvicinamento. Un modo molto discreto di rendere pubblica una relazione che, a quel punto, era già difficile considerare soltanto un’amicizia.

Il punto interessante è che il ritorno di fiamma era praticamente cominciato sotto gli occhi dei fan. Durante l’Eternal Sunshine Tour, Ariana aveva infatti iniziato a modificare proprio il verso di thank u, next dedicato ad Alvarez. Il 26 giugno, giorno del suo 33esimo compleanno, ad Austin aveva trasformato il vecchio “Now I listen and laugh” in “I know he’s still got my back”. Ricky era tra il pubblico. Qualche settimana più tardi, a Brooklyn, il riferimento è diventato ancora meno casuale: “We always find our way back”.

A quel punto noi qualche sospetto potevamo anche farcelo.

Chi è Ricky Alvarez e perché Ariana Grande è tornata proprio da lui

Ricky Alvarez non rappresenta una nuova conoscenza nella vita di Ariana, anzi. I due si erano conosciuti quando lui lavorava come ballerino nel suo Honeymoon Tour e avevano iniziato a frequentarsi nel 2015. La storia era durata poco più di un anno, fino all’estate del 2016. Durante quel periodo Ricky era rimasto accanto alla cantante anche in uno dei momenti più discussi della sua carriera, il famoso “donut-gate” del 2015, quando Ariana fu ripresa dalle telecamere di una pasticceria mentre leccava alcuni donut esposti e pronunciava frasi contro gli Stati Uniti, per cui si scusò pubblicamente.

La rottura, però, non aveva prodotto una guerra tra ex. Negli anni i due hanno mantenuto un rapporto amichevole e nel 2018 Ariana aveva scherzato direttamente con lui dopo averlo citato in thank u, next. Quando alcuni fan avevano già ipotizzato una riconciliazione, era stata lei stessa a frenare gli entusiasmi spiegando che erano semplicemente amici.

E poi, nel 2026 qualcosa è cambiato. A giugno sono stati visti insieme ad Austin, dove avrebbero anche pranzato insieme nel giorno del compleanno della cantante. Ricky Alvarez ha poi seguito alcune tappe del tour e, secondo le indiscrezioni, avrebbe trascorso con Ariana e la sua famiglia anche il weekend del 4 luglio in Florida.

A metà luglio le fonti vicine alla popstar raccontavano già di un rapporto ripreso, ma con molta cautela: i due stavano procedendo lentamente, senza voler trasformare immediatamente il riavvicinamento in qualcosa di troppo serio.

Un dettaglio spiega forse meglio di tutti perché proprio Ricky sia ricomparso accanto a lei quasi dieci anni dopo. Le fonti lo descrivono come una persona di cui Ariana si fida, affidabile e presente, con cui condivide lo stesso senso dell’umorismo e soprattutto con cui sente di poter essere se stessa. La loro relazione sentimentale era finita, il rapporto tra loro evidentemente no.

Il riavvicinamento arriva inoltre dopo la fine della relazione con Ethan Slater, conosciuto sul set di Wicked. La notizia della separazione è emersa nel giugno 2026, anche se i due avrebbero chiuso il rapporto già alcuni mesi prima e in maniera amichevole.