Tredici Pietro, perché si chiama così il figlio di Gianni Morandi

IPA Tredici Pietro

All’anagrafe è Pietro Morandi, ma tutti ormai lo conoscono come Tredici Pietro. Ha 29 anni ed è il figlio che Gianni Morandi ha avuto da Anna Dan, ma ha scelto di usare un nome d’arte per affrancarsi agli occhi del pubblico da un cognome che avrebbe potuto essere pesante da portare. E infatti oggi la sua carriera procede autonomamente rispetto a quella del genitore famoso e dopo l’esordio come rapper e oggi si muove tra barre e cantautorato.

Da cosa nasce il nome Tredici Pietro

Ma perché proprio Tredici Pietro? Non è una questione di scaramanzia come si potrebbe pensare, ma il nome nasce da un senso di collettività, per portare avanti un legame con gli amici con i quali si è affacciato alla musica. L’ha raccontato lui stesso tempo fa a Radio Dee Jay: “Me l’ha dato un mio amico con cui rappavo da ragazzino. Che oggi, tra l’altro, è il mio grafico”, ha raccontato. Poi ha proseguito: “Io scrivevo testi, registravamo assieme, eravamo tante persone… ma pian piano hanno smesso tutti. Io ho continuato, e volevo portarmi dietro gli altri. Lui mi ha detto: ‘Chiamati Tredici Pietro, così ci sono gli altri dodici con te‘”. Detto, fatto. La proposta ha convinto Pietro e da quel momento si è fatto conoscere da tutti in questo modo.

La scelta di uscire dall’ombra di Gianni Morandi

La scelta di un nome d’arte è derivata anche dal desiderio di farsi conosce non solo come “figlio di Gianni Morandi”. Certo avere un genitore famoso può essere un vantaggio sotto certi punti di vista, ma non va dimenticata l’altra parte della medaglia: il confronto continuo e l’accusa di essere raccomandato. Insomma, nessuno screzio con Gianni ma solo il desiderio di evitare che l’importanza del cognome di suo padre diventasse il centro dell’attenzione, permettendo al pubblico di giudicare la sua musica in modo autonomo.

Il legame con Paolo Antonacci

Ma Gianni Morandi non è l’unico nome famoso in ambito musicale a cui è legato Tredici Pietro. Il cantante infatti è anche lo zio di Paolo Antonacci, uno dei più noti e richiesti autori e hitmaker della musica italiana contemporanea, figlio di Biagio Antonacci e di Marianna Morandi. “Io sono nato già suo zio, e lui è più grande di me” ha raccontato Pietro. Per il figlio di sua sorella ha una stima infinita: “Non ci sono artisti o autori al suo livello in questa scena, oggi. Io subisco la sua forza” ha raccontato.

La carriera di Tredici Pietro

La musica dunque era nel destino di Tredici Pietro. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2018, a 19 anni, ritagliandosi uno spazio originale nella scena hip-hop e trap italiana grazie a testi ironici, intimi e a uno stile lontano dai classici cliché del genere. Il primo singolo è stato Pietro, che ha attirato subito l’attenzione di pubblico e critica sia per lo stile che per l’inevitabile curiosità legata alle sue origini. Assurdo è il suo primo progetto ufficiale, un EP interamente prodotto dal producer Mr. Monkey. Il disco contiene il brano Piccolo Principe, una delle sue canzoni più amate e certificate. Nel 2022 è uscito il suo secondo EP e nel 2025 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria dei Big. Per la serata cover lui e Gianni Morandi sono saliti sul palco insieme, facendo commuovere il pubblico. Ora per lui arriverà anche la prova d’attore: interpreterà suo padre nel film sulla vita di Lucio Dalla.