Stefano De Martino riceve il premio intitolato al papà Enrico, scomparso pochi mesi fa

IPA Stefano De Martino

Quello che Stefano De Martino riceve domenica 26 luglio a Capri, nella cornice suggestiva della Certosa di San Giacomo, è un riconoscimento dal valore inestimabile. Il conduttore è infatti tra i protagonisti della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International, curato da Luigi Ferrone, dove viene consegnato un premio speciale del tutto inedito, nato quest’anno e intitolato alla memoria di suo padre Enrico, venuto a mancare a gennaio 2026. Un cerchio che si chiude, nel segno di un legame profondo e che mai si spezzerà.

Stefano De Martino, il premio nel nome del padre

Il riconoscimento porta il nome di “Grandi Eventi Enrico De Martino”. Una scelta tutt’altro che casuale, perché il papà di Stefano De Martino, prima ancora di dedicarsi alla ristorazione, era stato un ballerino professionista di grande talento, un uomo che alla danza aveva legato una parte importante della propria giovinezza e delle proprie passioni.

Ed è proprio questo il filo che ha sempre unito padre e figlio. Enrico apparteneva a una generazione in cui la danza, soprattutto per un uomo del Sud, veniva spesso guardata con diffidenza: passione sì, talento anche, ma difficilmente veniva considerata la strada maestra su cui costruire una vita adulta. A 25 anni, poi, l’attesa di Stefano, il primo figlio, lo aveva portato ad assumersi maggiormente la responsabilità di essere un “padre di famiglia”. E anche se per lui la danza era ormai diventata un hobby, per Stefano quel sogno si è rivelato la strada da seguire, nonostante gli inizi. E così ha fatto. Una lunga gavetta da Amici a Sanremo, e alla fine l’Ariston lo attende per il 2027.

Un anno difficile e pieno di novità per Stefano De Martino

Il premio arriva durante un anno che, per De Martino, è destinato a rimanere indimenticabile per ragioni opposte. Da un lato la ferita più grande, quella della perdita improvvisa del padre, scomparso a soli 61 anni lo scorso gennaio. Un dolore privato, vissuto lontano dai riflettori, che ha segnato profondamente il conduttore proprio mentre la sua stella brillava sempre di più.

La carriera, però, gli ha concesso più di una soddisfazione. Appena poche settimane dopo il lutto, dal palco dell’Ariston è arrivato l’annuncio più importante della sua carriera: è stato Carlo Conti in persona, in uno storico passaggio di consegne, ad annunciare che sarà lui a guidare, come direttore artistico e conduttore, il Festival di Sanremo dal 2026 (che ha già iniziato a rinnovare introducendo la serata Eurovision al venerdì).

Il riconoscimento guarda in particolare ai risultati ottenuti da Meglio Stasera, il progetto dal vivo firmato con Riccardo Cassini che ha portato De Martino fuori dalla sola dimensione televisiva e lo ha rimesso al centro del palco. Un viaggio a tutto tondo dentro le mille anime dell’artista napoletano, tra racconti autobiografici, giochi musicali con la sua Disperata Erotica Band e momenti di pura danza. Uno spettacolo che ha riempito i teatri in Italia e che ci ha confermato ancora una volta la versatilità del talento di Stefano. E così, sull’isola azzurra, tornerà simbolicamente alle sue radici, quelle della danza da cui tutto è cominciato.