Stefano De Martino, parla l’amico del papà Enrico: “Dovevamo andare ad Affari Tuoi”

IPA Stefano De Martino

Sono giorni difficili per Stefano De Martino che sta facendo i conti con il profondo dolore per la scomparsa di papà Enrico. Una figura fondamentale nella vita del conduttore, come racconta oggi uno dei migliori amici del signor Enrico De Martino che svela anche un dettagli su Affari Tuoi.

Enrico De Martino, il ricordo dell’amico

Intervistato da Il Mattino, Luigi Ferrone, migliore amico ed ex collega di Enrico De Martino, ha raccontato il volto privato dell’uomo e il legame fortissimo con il figlio Stefano De Martino.

“Quello che non aveva, te lo dava – ha svelato Luigi, parlando di Enrico e descrivendo un uomo generoso e sempre sorridente -. Io lo guardavo con ammirazione: risolveva i problemi degli altri. Un ragazzo così non è facile trovarlo. Non è mai cambiato, nemmeno da grande. Persona semplice, buona, mai una discussione, sempre col sorriso e l’occhiolino. Ha scelto la famiglia, l’amore, sacrificando quella che era la sua passione, ma il rapporto non si è mai spento perché era una persona veramente buona”.

Stefano De Martino ha raccontato più volte di aver ereditato l’amore per la danza proprio da papà Enrico, che faceva il ballerino. “Come artista era incredibile, carismatico. Era magro, ma tutto muscoli, tutto nervi, una cosa impressionante – ha ricordato il signor Ferrone -. Aveva carattere. Le Corsaire, Don Chisciotte erano i suoi balletti preferiti, amava il repertorio. Abbiamo lavorato insieme in una compagnia di Roma, girato l’Italia con il regista Manfredi. Eravamo piccoli, piccolissimi, ma ci guadagnavamo i nostri soldi. Al Castel dell’Ovo facevamo spettacoli serali, non era stabile, ma era vita”.

Il legame con Stefano De Martino e la promessa su Affari Tuoi

Amico fraterno di Enrico De Martino, Luigi Ferrone ha rivelato come Stefano sia molto simile a suo padre. Il conduttore infatti avrebbe lo stesso carisma di suo padre e la battuta pronta, proprio come lui. “Al di là delle scene era sempre uguale, sempre sorridente, con la battuta pronta, così fino agli ultimi incontri, alle ultime mangiate insieme. Gli somiglia tantissimo per la battuta e per quello spirito leggero. Io Stefano lo ricordo neonato, quando Enrico spingeva il carrozzino. Anche quando ha lasciato la danza, l’amicizia non si è mai interrotta. Da allora ci siamo sempre cercati, con una telefonata. Serate insieme, anche con le famiglie. Ci rincorrevamo sempre”.

Luigi ha poi raccontato che lui ed Enrico De Martino sarebbero dovuti andare a vedere una puntata di Affari Tuoi, proprio quello speciale andato in onda il 6 gennaio, con uno Stefano De Martino capace di macinare numeri importanti e di trasformare il programma in un grande show in prima serata.

Il signor Enrico però non sarebbe andato a Roma per vedere dal vivo la trasmissione perché si era ammalato, ma i due si sarebbero ripromessi di prendere parte al programma il prima possibile. Una promessa infranta dalla morte improvvisa di Enrico De Martino.

“Volevamo andare insieme a vedere la puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, ma lui si era ammalato e decidemmo di rimandare – ha detto -. Gli ho parlato fino a tre giorni prima che si aggravasse. Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva”.