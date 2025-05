Affari Tuoi Speciale, le pagelle del 4 maggio: Stefano De Martino ottimo padrone di casa (9), Benedetta timida giocatrice (6)

Lo speciale di Affari tuoi di domenica 4 maggio ha regalato al pubblico di Rai 1 una prima serata di festa e grande divertimento: Stefano De Martino , ormai indiscusso padrone di casa dell’iconico gioco a premi, ha riaperto le trattative col dottore in una puntata che ha visto Benedetta e sua figlia Margherita giocare per esaudire il sogno di un viaggio in famiglia.

Nella puntata speciale del suo Affari Tuoi, come sempre Stefano De Martino ha saputo intrattenere il pubblico con un’immancabile dose di ironia e abilità che, ormai, lo confermano uno dei conduttori più amati del palinsesto.

Il conduttore, insieme al dolcissimo cane Gennarino, si destreggia tra pacchi, dottore, pubblico e ospiti, riuscendo a dare un ordine al caos nei momenti più importanti del gioco con immancabile ironia e sensibilità quando richiesto. Un ottimo conduttore per un gioco amatissimo che continua a macinare grandi successi.

Benedetta timida giocatrice (6)

Giocatrice della puntata speciale è Benedetta, concorrente che proviene dall’Umbria e che gioca in coppia con la figlia Margherita per sfidare il dottore e vincere il montepremi partendo dal pacco numero 15.

Probabilmente timida e molto presa dalla presenza degli ospiti e amici di Stefano De Martino, Benedetta non riesce a bucare lo schermo come forse avrebbe voluto. Il gioco procede, ma la concorrente fatica ad aprirsi e a ritagliarsi la giusta porzione di spazio che normalmente i concorrenti del gioco dei pacchi sono abituati ad avere. Pochi momenti di racconto, che però sono i più amati dal pubblico, e quelli che ci sono non raggiungono la giusta intensità, come il sogno di voler utilizzare i soldi della vincita per un viaggio insieme ai suoi figli.

Al termine della puntata, Benedetta torna a casa con una bella ma amara sorpresa: accetta un assegno da 70mila euro, ma il pacco 8, che aveva cambiato in precedenza, nascondeva la somma 200mila euro.

Gli ospiti della puntata (troppo) presenti (6)

Lo Speciale di Affari Tuoi non sarebbe la stessa cosa senza l’effervescente presenza degli ospiti attivi nella scalata della concorrente. Un mix di caratteri forti, ironici, che rendono lo studio festoso e ironico ma che, forse, si prendono fin troppo spazio mettendo in un angolo Benedetta.

Difficile per lei riuscire a farsi sentire in modo incisivo davanti alla vulcanica simpatia di nomi come Herbert Ballerina, Biagio Izzo, Carmen Di Pietro, Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito: una presenza piacevole ma, forse, sopra le righe se ci si concentra sulla gara e la figura della concorrente.

Serena Brancale, The Kolors e Sal Da Vinci quota musicale (8)

Nel corso della puntata non sono poi mancati tre momenti che hanno regalato al pubblico la possibilità di ballare e cantare e riassaporare alcuni momenti apprezzatissimi di Sanremo 2025. Primo tra tutti l’intervento di Serena Brancale che con la sua Anema e core ha acceso ospiti, padrone di casa, pubblico e ospiti ottenendo un applauso fragoroso.

Lo stesso vale per le performance di Sal Da Vinci con Rossetto e caffè e i The Kolors con Tu con chi fai l’amore: artisti apprezzatissimi che hanno regalato alla puntata una ventata musicale immancabile in una serata di festa.