Ascolti tv del 4 maggio, Affari tuoi Speciale contro The Couple – Una vittoria per due

Stefano De Martino torna in prima serata con "Affari tuoi Speciale" e sfida "The Couple - Una vittoria per due" che cambia collocazione

Fonte: IPA Stefano De Martino

Prima domenica del mese con una programmazione completamente nuova per le due principali Reti della generalista. Gli ascolti tv del 4 maggio rivelano se la scelta di Canale5 di spostare The Couple – Una vittoria per due alla domenica sia stata la scelta giusta, mentre Rai1 ha proposto lo Speciale di Affari tuoi che sarebbe dovuto andare in onda il 2 maggio. I risultati dello share parlano chiaro e la lotta è impari: ma chi ha vinto davvero?

Intanto, su Italia1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene presentano: Inside dedicata alle truffe amorose, mentre su Rai2 è stato trasmesso Il giorno sbagliato. Ampio spazio è stato concesso su Rai3 all’informazione e all’approfondimento con un nuovo appuntamento con Presadiretta di Riccardo Iacona, invece sul Nove abbiamo assistito al ritorno in diretta di Fabio Fazio con Che tempo che fa dopo due settimane di stop. Ecco tutti i risultati degli ascolti tv del 4 maggio che hanno visto fronteggiarsi Stefano De Martino e Ilary Blasi.

Prima serata, ascolti tv del 4 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi Speciale, in onda dalle 20:44 alle 22:49, ha interessato 5.291.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale5 The Couple – Una Vittoria per Due, dalle 21:32 alle 1:21, ha conquistato 951.000 spettatori con uno share del 7.7% (Extra a 306.000 e il 10.4%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 782.000 spettatori (4%) e N.C.I.S. Origins 629.000 spettatori (3.3%). Su Italia1, dopo l’anteprima (1.020.000 – 5.3%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.285.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3, dopo la presentazione dalle 20:31 alle 21:29 (670.000 – 3.5%), Presadiretta segna 915.000 spettatori pari al 4.9% (Presadiretta Più a 678.000 e il 4.5%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 482.000 spettatori (3.5%). Su La7 Colpevole d’innocenza raggiunge 682.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 la Formula 1 ottiene un netto di 455.000 spettatori con il 3.9% (solo il Gran Premio, dalle 23:30 alle 1:12, a 862.000 e l’113%). Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.22.000 spettatori con il 6% nella presentazione dalle 20:15 alle 21:15, 1.681.000 spettatori con l’8.8% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:36 e 803.000 spettatori con il 7.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo dalle 22:38 alle 1:10.

Access Prime Time, dati del 4 maggio

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.315.000 spettatori pari al 12.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.138.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 869.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 792.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 951.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 642.000 spettatori pari al 3.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.359.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.623.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.808.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.350.000 spettatori (16.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (374.000 – 3.7%) e TG2 Dossier (291.000 – 2.6%), Blue Bloods totalizza 514.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 824.000 spettatori con il 4.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 437.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. Miami raccoglie 476.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.140.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 781.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 810.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Foodish ha conquistato 342.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 445.000 spettatori con il 2.8%.