Affari Tuoi, Stefano De Martino “ruba” la giacca ad Amadeus

IPA Stefano De Martino "ruba" la giacca ad Amadeus Preogramma Rai "Stasera tutto è Possibile" Nella foto: Stefano De Martino

Una nuova puntata di Affari Tuoi ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Mentre Benedetta dall’Umbria non ha creduto abbastanza a potere dei sogni, perdendo la possibilità di portare a casa una delle cifre più alte contenute nei pacchi rossi, Stefano De Martino si è lasciato andare a un momento danzante, “rubando” la giacca ad Amadeus.

Benedetta non crede nei sogni e sbaglia tutto

La concorrente di questa sera è stata Benedetta da Terni, in Umbria, infermiera presso uno studio medico specialistico privato. Ad affiancarla in questa avventura con il pacco 15 c’era il compagno Riccardo, Carabiniere e sportivo che ha dimostrato di essere un vero temerario nel gioco.

Il percorso della coppia, prossima alla convivenza e per questo desiderosa di mettere da parte un bel gruzzolo, non è stato dei più semplici. Sin dall’inizio hanno scartato pacchi con cifre alte, persino quello da 200.000 euro che si celava nel numero 14 della Campania e il Dottore, a dirla tutta, non è stato proprio clemente.

Se in prima battuta hanno chiesto a lui di scegliere cosa proporre, dal primo cambio in poi è stato un susseguirsi di offerte piuttosto basse. Troppo, considerato l’ammontare dei pacchi rossi ancora in gioco, cosa che ha spinto Benedetta e Riccardo a proseguire nel gioco.

Ci hanno provato, fino alla fine, correndo il rischio con ben due cambi ma sempre con la consapevolezza che qualunque cifra, anche la più bassa, abbia un certo peso. “Sono bei soldini, sappiamo cosa vuol dire fare sacrifici”, hanno detto di fronte a un’offerta di “soli” 19.000 euro.

“Vuole confondere ancora di più le acque”, ha ammesso Stefano De Martino di fronte all’ennesima proposta del Dottore, il cui gioco ancora non era del tutto chiaro. Almeno fino alla fine quando, rimasti i 75.000 euro come cifra più alta e soltanto due pacchi, ha fatto un’ultimissima offerta da 26.000 euro. Un gioco già visto, come ha ricordato il conduttore, che ha tratto in inganno un concorrente in precedenza, facendogli perdere il bottino.

“È una scelta molto difficile – ha ammesso Benedetta -. (…) Abbiamo portato alla fine i numeri per i quali abbiamo più simpatia”. “L’1 è un numero che è venuto stanotte a me in sogno, e io non sogno mai. Ho sognato che avevo proprio questo pacco di Affari Tuoi col numero 1, c’era una cifra strana, 190.000 euro – ha raccontato Riccardo -. Mentre il 7 è un numero fortunato che ricorre. Abbiamo preso casa al settimo piano, stiamo insieme da 7 anni”. “Che cosa hai mangiato ieri sera, carbonara? Non sottovalutiamo la carbonara”, ha scherzato De Martino per smorzare un po’ la tensione.

Alla fine, la coppia ha accettato l’ultima offerta del Dottore, che ha svelato il suo gioco: nel loro pacco, il numero 1, c’erano proprio i 75.000 euro. La scelta sbagliata, ma 26.000 euro non sono di certo una cifra di poco conto.

Herbert conduce e De Martino “ruba” la giacca ad Amadeus

Meno male che ci hanno pensato il conduttore e la sua fidata spalla a stemperare l’atmosfera. Stasera a condurre il gioco a inizio puntata è stato Herbert Ballerina, al posto di uno Stefano De Martino pronto a scimmiottarne le battute, prendendolo goliardicamente in giro.

“Dottore è una vergogna”, si è lamentato Herbert dice dopo aver visto De Martino intento a usare il cellulare (il suo). Poi il momento più esilarante quando, uscito il pacco da 0 euro, è partito il brano di Sal Da Vinci e il conduttore è rientrato in studio per ballare, indossando una giacca blu damascata di una taglia palesemente troppo piccola per lui. Una giacca che a tutti ha immediatamente ricordato qualcuno…

“Ha detto il Dottore che Amadeus vuole la giacca”, così Herbert ha riportato un messaggio dal telefono rosso. “E gliela ridiamo!”, ha risposto un divertitissimo De Martino. Qualche risata dopo cena, non guasta.