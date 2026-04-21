Affari Tuoi, puntata disastrosa: De Martino spera nel lieto fine, ma non arriva

IPA Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi ci vuole fortuna. Il fato può essere spietato e, anche quando il Dottore (stranamente) cerca di agevolare i concorrenti, talvolta riesce ad avere la meglio. È quanto accaduto in una puntata a dir poco disastrosa per Enrico ed Elisabetta dalle Marche per i quali, fino alla fine, Stefano De Martino ha sperato in un lieto fine, che non è mai arrivato.

Enrico ed Elisabetta dalle Marche se ne vanno a mani vuote

Ci sono puntate in cui sembra che qualcuno – molto dispettoso – abbia lanciato un incantesimo. A nulla sono valsi i “suggerimenti” del Dottore, la cui strategia è rimasta oscura quasi fino alla fine del gioco, ma alla fine Stefano De Martino si è dovuto arrendere all’evidenza: non stava ostacolando i concorrenti, anzi. Voleva aiutarli, per quanto possibile.

I concorrenti in questione sono Enrico dalle Marche, in gioco con la moglie Elisabetta. Una bella coppia con due splendidi figli, che sperava di portare a casa un gruzzoletto, come del resto spererebbe qualsiasi famiglia media italiana. Qualche soldino in più fa sempre bene, se poi si parla di cifre a cinque zeri è ancora meglio.

Ma il fato non è stato dalla loro parte. Dopo un inizio in cui sembrava tirare un vento a loro favore, pian piano Enrico ed Elisabetta hanno eliminato pacchi importanti, a cominciare da quello contenente 100.000 euro. Il Dottore in più occasioni ha proposto un cambio, scelta che Enrico ha estratto anche dalle carte, ma niente: ha deciso di continuare, tenendo il suo pacco delle Marche.

“Non si espone, fa scegliere di nuovo a lui… forse vuole scippargli i 200.000 euro“, ha commentato il conduttore all’ennesima proposta del Dottore. “Ci vuole mettere in difficoltà”, ha commentato Enrico. Ma il gioco ha rivelato una realtà ben diversa: quelle proposte tanto “basse”, i cambi e il tirare a sorte con le carte erano solo un modo per “lavarsene le mani”, dando al contempo ai concorrenti la possibilità di vincere qualcosa.

Qualcosa che, si scoprirà alla fine, fosse più consistente di quanto avevano nel loro pacco: solo 20 euro. Eliminato un pacco rosso dopo l’altro, Enrico ed Elisabetta sono rimasti a secco di possibilità. Tutto si è giocato infine con la Regione Fortunata ma, anche qui, tutto si è concluso con un nulla di fatto. La coppia delle Marche è tornata a casa a mani vuote, con tanto dispiacere da parte del conduttore che, fino alla fine, ha sperato in un lieto fine.

La battuta di De Martino sul matrimonio

Non è stata una puntata particolarmente esaltante di Affari Tuoi, ma merita una menzione speciale una battuta di De Martino che, come ormai sanno i telespettatori, non se ne tiene una.

Proprio all’inizio, Enrico ha raccontato come ha conosciuto la moglie Elisabetta. Era un martedì sera piovoso e un suo caro amico, Riccardo, lo aveva chiamato per uscire a prendere una birra in tranquillità. Lui non ne aveva molta voglia, ma alla fine si era lasciato convincere, seppur senza troppo entusiasmo. Uscito in tuta e lasciando a casa le sue amate giacche eleganti, i due si erano diretti incentro. “Mi ha detto ‘Guarda queste due belle ragazze’, lui si è lanciato subito per conoscere l’altra”, ha raccontato. Non sapeva che l’amica era Elisabetta, la donna che gli avrebbe rubato il cuore.

“Per questo il martedì, se piove, rimanete a casa”, ha scherzato De Martino, scatenando l’ilarità di tutto lo studio. E non serve spiegare perché sia “allergico” al matrimonio.