Affari Tuoi, Stefano De Martino accusa l’assenza di Herbert Ballerina. Gioco delle carte sul finale

IPA Stefano De Martino

La puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi è stata ricca di momenti divertenti, ma anche di tensione con una partita ricca di colpi di scena. Lo show, come è noto, è stato registrato prima della morte del papà di Stefano De Martino, venuto a mancare nei giorni scorsi. Mentre l’assenza di Herbert Ballerina continua a pesare sul programma.

Affari Tuoi, il Gioco delle carte cambia il finale

A giocare nella puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi, Luca dal Molise, che per l’occasione è stato accompagnato dalla fidanzata Federica. A Stefano De Martino il concorrente ha svelato di lavorare nel settore delle energie rinnovabili, ma di suonare la zampogna nel tempo libero.

All’inizio della partita Luca ha aperto sei pacchi e ha fatto uscire diversi importi, tra cui 20 mila, 50 mila e 200 mila euro, oltre a cifre più basse. Dopo questi tiri, il Dottore gli ha fato un’offerta da 30 mila euro, che lui ha rifiutato continuando a giocare. Nei tiri successivi il concorrente ha eliminato premi di medio valore e il Dottore ha alzato l’offerta a 35 mila euro, ricevendo però un rifiuto.

Tanti i momenti divertenti nel corso della puntata anche se l’assenza di Herbert Ballerina, presente in studio sotto forma di cartonato, sembra pesare. L’intesa fra il comico e il conduttore d’altronde è ormai una garanzia.

Proseguendo la partita, Luca ha aperto altri pacchi importanti e ha ricevuto ancora la stessa proposta, che ha scelto di non accettare. Dopo l’eliminazione di Gennarino, il dottore ha offerto 40 mila euro, ma Luca ha preferito fare un altro tiro. In seguito ha rifiutato anche il cambio e ha continuato ad aprire pacchi, eliminando lo zero e poi l’ultimo pacco blu rimasto.

Dopo l’apertura di un pacco da 10 mila euro, il Dottore ha offerto 75 mila euro. Luca ha deciso di affidare la scelta finale a Federica che ha rifiutato l’assegno. In seguito sono usciti i 300 mila euro e il Dottore ha proposto il gioco delle carte. Tra il cambio e un’offerta da 65 mila euro, Luca ha pescato l’assegno e ha deciso di accettarlo. Alla fine ha scoperto che nel suo pacco c’erano 100 mila euro, ma è tornato a casa comunque soddisfatto con 65 mila euro.

Il dolore di Stefano De Martino per la morte di papà Enrico

Se in televisione, ad Affari Tuoi, Stefano De Martino sorride, in realtà sta vivendo un momento di grande dolore. In questi giorni infatti il conduttore sta affrontando la scomparsa dell’amato papà Enrico. Il conduttore, sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, ha scelto il silenzio e la discrezione per vivere il suo lutto. Enrico De Martino è stato una figura centrale nella vita di Stefano, un punto di riferimento solido e presente, spesso citato dal figlio come esempio di valori, dedizione e senso della famiglia. In questo momento difficile, Stefano ha ricevuto l’affetto di colleghi, amici e fan, che gli hanno espresso vicinanza e sostegno. Un dolore profondo e personale, vissuto lontano dai riflettori, che ha mostrato ancora una volta il lato più umano e sensibile del conduttore.

Qualche tempo fa lo stesso Enrico aveva raccontato di aver lasciato la danza per amore della famiglia, ma di aver sostenuto il figlio nel suo percorso professionale, sicuro che sarebbe riuscito a fare grandi cose. “Ci ha sempre fatto bei regali, ma il dono più grande è che è rimasto il ragazzo che conoscevamo”, aveva spiegato.

Mentre l’amico fraterno Luigi Ferrone ha rivelato: “Volevamo andare insieme a vedere la puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, ma lui si era ammalato e decidemmo di rimandare. Gli ho parlato fino a tre giorni prima che si aggravasse. Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva”.