Gianni Morandi e Anna Dan festeggiano l'anniversario: il tempo passa ma il loro amore è più forte che mai

IPA Gianni Morandi e Anna Dan

Trentadue anni sono tanti, ma non se ci si ama come il primo giorno. Lo sanno bene Gianni Morandi e Anna Dan che festeggiano il loro 32esimo anniversario. Il cantante ha condiviso con i follower un’immagine generata con l’AI, che mette a confronto due scatti reali: uno di quando il loro legame era appena iniziato e un altro recente. Qualcosa nel tempo si è ovviamente trasformato, ma a rimanere identica è la luce che illumina i loro sorrisi e l’amore che provano l’uno per l’altra.

La foto social per l’anniversario

“Trentadue anni insieme” scrive Gianni Morandi, sottolineando le parole e facendole seguire da un cuore. Amore vero, aggiunge tra gli hashtag come se qualcuno potesse nutrire dubbi. La foto del 1994 li vede sorridenti accanto a due calici di vino, Anna con una lunga chioma di capelli ricci, che guarda di lato e Gianni che fissa l’obiettivo.

Nello scatto più recente i calici hanno lasciato il posto a una tazza e la moglie del cantante ha cambiato acconciatura, l’abbraccio però intanto si è fatto più stretto e più complice e dai sorrisi è sparita quella lieve ombra di imbarazzo.

La storia d’amore di Gianni Morandi e Anna Dan

Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti nel 1994 a Monghidoro. L’occasione l’ha fornita una partita di calcio organizzata dallo stesso cantante. Lui era in campo, lei sugli spalti con alcuni amici comuni. È stato un colpo di fulmine per lui, un’immagine rimasta indelebile negli occhi del cantante: Anna, il suo sguardo, la macchina fotografica che portava al collo, la gonna a fiori. Lo stesso non si può dire per Anna, che all’inizio diede un numero sbagliato convinta che fosse l’ennesimo cascamorto.

Lui non si è arreso: l’ha corteggiata, l’ha conquistata, le ha fatto capire che aveva intenzioni serie. Ci ha messo un po’, ma alla fine c’è riuscito: nel 1997 dal loro amore è nato Pietro, che si è affermato come cantante con il nome Tredicipietro. È il primo e unico figlio per la Dan, mentre per Gianni è il quarto (che già avuto Marco, Marianna e Serena -morta subito dopo la nascita- dalla ex moglie Laura Efrikian). Per le nozze la coppia ha aspettato il 2004: una cerimonia celebrata in segreto, nella riservatezza totale.

In tutti questi anni Anna e Gianni si sono sempre mostrati complici e affiatatati, vicini anche nei momenti difficili. Soprattutto dopo l’incidente che nel 2021 costrinse Morandi a un lungo periodo di cure, Dan è stata la roccia a cui ha sempre potuto aggrapparsi.

Gianni Morandi e Anna Dan oggi

Oggi Gianni Morandi e Anna Dan sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. “Stiamo molto bene insieme, mi aiuta molto. Lei è molto allegra, positiva, mi piace molto”, ha detto il cantante in un’intervista. Sui social, dove lui racconta la sua vita quotidiana, di tanto in tanto anche sua moglie fa capolino. Le foto che postano raccontano una quotidianità fatta di cose semplici: un pranzo, una gita, un momento di festa.

“Ma sarà amore vero? Io non confermo e non smentisco… però quel sorriso mi tradisce” ha scritto di recente lui postando uno scatto delle loro vacanze. Un modo scherzoso per raccontare, ancora una volta, quello che i fatti confermano da trentadue anni: al di là delle battute, tra Gianni Morandi e Anna Dan l’amore resta lo stesso di sempre.