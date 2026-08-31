Caterina Balivo, anniversario speciale al concerto di Jovanotti (e gli auguri del cantante)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Caterina Balivo e Guido Maria Brera

Diciassette anni d’amore, due figli e tante avventure insieme: Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. E per celebrare al meglio la loro favola hanno scelto il concerto di Jovanotti all’Ippodromo di Palermo: la coppia ha pubblicato un video su Instagram dove intona insieme al cantante e alla folla Baciami ancora, abbracciati e sorridenti come il primo giorno.

Caterina Balivo, l’anniversario con Guido Maria Brera al concerto di Jovanotti

Tra i tanti siciliani accorsi al Jova Summer Party 2026 all’Ippodromo di Palermo c’era anche una fan speciale di Jovanotti: Caterina Balivo, che insieme al marito Guido Maria Brera ha cantato e ballato come una ragazzina i grandi successi del cantante. Ma la conduttrice Rai si trovava nel capoluogo siciliano per un altro motivo: una fantastica vacanza per festeggiare i l’anniversario matrimonio con il suo compagno d’avventura, ormai al suo fianco da diciassette anni.

“17 anni insieme… ‘La nostra impresa impossibile'”, ha scritto il dirigente, condividendo un video dove mostra tutto il suo amore per la sua Caterina, riprendendo un verso di un celebre brano di Jovanotti. Nel filmato infatti la conduttrice e il marito si abbracciano e cantano a squarciagola Baciami ancora, felici e innamorati come il primo giorno.

Impossibile non notare gli sguardi complici tra i due, mentre intonano i versi che raccontano perfettamente il loro amore: “Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna“. Tanti gli auguri per la coppia, primi fra tutti quelli dello stesso Jovanotti che ha scritto a corredo del video: “Auguri ragazzi!”. “Che super coppia, belli!”, ha commentato invece Carmen Russo, mentre Alba Parietti ha lasciato nero su bianco i suoi complimenti: “Che coppia di fighi imperiali”.

L’amore di Caterina Balivo e Guido Maria Brera

Caterina Balivo e Guido Maria Brera si sono giurati amore eterno nel 2014 a Capri, davanti al loro piccolo Guido Alberto – che all’epoca aveva due anni – ma la loro storia era iniziata anni prima. Due anime molto diverse che si sono avvicinate e non si sono più lasciate, e che hanno dovuto costruire nel tempo il loro equilibrio.

L’imprenditore aveva visto la conduttrice in una fotografia su una rivista e ne restò colpito, tanto da farsi procurare il numero da Lamberto Sposini. Seguì un invito a cena, che li portò a innamorarsi all’istante. La parte più romantica venne subito dopo: Brera le scrisse una lettera e chiese all’amico in comune Lamberto Sposini, di fargliela avere. Caterina la lesse e lo chiamò. Da lì iniziò il loro rapporto.

Tra i due scoccò un vero colpo di fulmine, anche se all’inizio c’era una complicazione importante: Brera era già stato sposato e aveva due figli, Costanza e Roberto. “Mi sono adeguata a molte cose”, ha raccontato la conduttrice. “Andare tutti i weekend in montagna dopo il lavoro è stato massacrante, finché non mi sono trasferita lì dopo la nascita di Guido Alberto. E poi dovevo fare i conti con i tempi di un uomo che aveva altri figli e quindi meno tempo per me, un’altra famiglia che doveva amalgamarsi con quella nuova. Mi sono adeguata ai suoi stati d’animo. Io sono una solare, socievole, lui molto selettivo”.

Nel 2012 è nato Guido Alberto e il 30 agosto del 2014 Caterina e Guido si sono sposati civilmente a Capri, con una cerimonia molto riservata, una trentina di invitati e il loro bambino come paggetto. Nel 2017 poi è arrivata Cora: la loro è una famiglia complessa, con caratteri differenti e inevitabili imperfezioni, ma capace di rimanere unita anche nelle difficoltà.