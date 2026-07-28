“Valeva la pena tradire la mia promessa”, gli auguri di Bianca Balti al fidanzato Alessandro Cutrera

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alessandro Cutrera e Bianca Balti

Ci sono storie d’amore che nascono nel momento giusto e altre che arrivano quando meno ce lo si aspetta, cambiando completamente i piani e Bianca Balti lo sa bene. La top model ha scelto di condividere con i suoi follower una dedica romantica al compagno Alessandro Cutrera in occasione del suo compleanno, raccontando un dettaglio inedito sull’inizio della loro relazione: un messaggio semplice, autentico e profondamente personale che, nel giro di poche ore, ha conquistato migliaia di persone e raccolto anche il commento di Chiara Ferragni.

Bianca Balti e quella promessa infranta per amore

Bianca Balti ha decisamente ritrovato il sorriso dopo il periodo buio attraversato: dopo tanta sofferenza, la top model ha infatti ritrovato la gioia e la serenità tra le braccia di Alessandro Cutrera con cui fa coppia fissa ormai da due anni. E proprio in occasione del compleanno di lui, Bianca ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie e video che la ritraggono insieme al pilota automobilistico, accompagnando il post con parole che raccontano quanto quell’incontro abbia cambiato la sua vita.

“Due anni fa il tuo compleanno mi ha dato una scusa per infrangere la promessa che avevo fatto a me stessa di non stare con un uomo per un anno intero”, ha scritto Bianca, svelando un retroscena finora sconosciuto. Una promessa che aveva deciso di fare a se stessa, ma che è durata ben poco dopo l’arrivo di Alessandro.

Nella dedica, la modella prosegue ringraziando simbolicamente quel giorno speciale: “Grazie a Dio per il tuo compleanno. Grazie a Dio per il giorno in cui sei nato”. Poi conclude con una frase che racchiude il significato più profondo del loro rapporto: “Siamo insieme da allora. Con l’augurio di avere davanti anni più facili. Ti amo”.

Parole che assumono un significato ancora più intenso se si pensa al percorso affrontato dalla modella negli ultimi anni: Alessandro Cutrera, infatti, è stato al suo fianco durante uno dei momenti più delicati della sua vita, ovvero quello della diagnosi di tumore ovarico, arrivata come un fulmine a ciel sereno nel 2024.

Fin dall’inizio, il pilota ha scelto di restare lontano dai riflettori, sostenendola con discrezione e accompagnandola durante il difficile percorso di cure ed è stato proprio in quel periodo che la modella aveva deciso di rendere pubblica la loro storia, condividendo una fotografia insieme e una frase che aveva emozionato il web: “Il lato positivo? L’amore guarisce”.

Alessandro Cutrera e il sostegno concreto a Bianca Balti

In questi due anni la coppia ha continuato a vivere il proprio rapporto con grande riservatezza, ma in più occasioni Bianca Balti ha raccontato quanto la presenza del compagno sia stata importante nella sua rinascita personale. In un’intervista aveva confessato di aver sempre avuto difficoltà ad affidarsi agli altri, spiegando di non aver mai vissuto una relazione in cui qualcuno si prendesse realmente cura di lei.

Proprio per questo Alessandro rappresenta qualcosa di nuovo nella sua vita ovvero una presenza costante, capace di offrirle sostegno, serenità e protezione nei momenti più difficili.

Il suo supporto non si è limitato soltanto alla sfera privata visto che Cutrera è stato vicino alla modella anche durante la nascita della fondazione Mind Your Cancer ETS, il progetto fortemente voluto da Bianca per offrire supporto psicologico alle persone che affrontano un percorso oncologico. Un’iniziativa nata dalla sua esperienza personale e diventata uno dei progetti a cui tiene maggiormente.

La dedica pubblicata su Instagram non è passata inosservata nemmeno tra gli amici del mondo dello spettacolo e, tra i tanti commenti ricevuti spicca quello di Chiara Ferragni, che ha voluto esprimere tutta la sua emozione con poche, semplici parole: “Che bello l’amore”.

Un commento che riassume perfettamente il sentimento condiviso da molti follower perché quella di Bianca Balti e Alessandro Cutrera non è una storia fatta di eccessi o di continue esposizioni mediatiche, ma un amore nato quasi per caso grazie ad un compleanno che ha cambiato i programmi della modella, e che oggi rappresenta uno dei capitoli più importanti della sua vita.