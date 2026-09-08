La Volta Buona, pagelle dell’8 settembre: Balivo difende Bova (8), i dettagli delle nozze Blasi-Muller (7)

IPA Caterina Balivo

Secondo appuntamento della nuova stagione con La Volta Buona: una spumeggiante Caterina Balivo è tornata in onda regolarmente, dal lunedì al venerdì, per tenere compagnia agli spettatori del pomeriggio di Rai1. In studio è tornato come ospite Simone Di Pasquale, per la prima volta con la moglie Maria, dopo le nozze celebrate pochi mesi fa. Matrimoni, tradimenti, storie di infedeltà: tante le tematiche affrontate oggi, con piccole chicche e – soprattutto – i riflettori puntati sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller.

L’atteso matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. Voto: 7

Lo ha detto anche Caterina Balivo: ormai l’ospite fissa di ogni matrimonio è la polemica. Immancabile nelle nozze estive, anticipatoria in quelle autunnali. A sposarsi a breve è Ilary Blasi, per la seconda volta: è pronta a dire sì a Bastian Muller. Non si parla d’altro, di questo periodo intenso per la conduttrice, che torna anche al timone del Grande Fratello Vip. Con la scorsa edizione, è stata in grado di riportare alla “vita” il reality, dandogli nuova linfa, complice un cast ben riuscito e ormai l’apprezzato duo composto da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Fabrizio D’Alessio, l’inviato de La Volta Buona, si trova già ovviamente a Ravello, a caccia di informazioni: sarebbero attesi circa 75-80 ospiti, o forse 50, perché le indiscrezioni corrono e si aggiornano. Già l’anno scorso la Blasi si era recata a Ravello probabilmente per cercare la location delle nozze, e gli abitanti del luogo si sono detti felici di ospitare un matrimonio tanto atteso. Il 13 settembre, tra porcellane e candelabri d’argento, con uno stile sobrio e consapevole, si giureranno amore eterno.

L’inconveniente durante il servizio. Voto: 8

Il bello della diretta. Durante il servizio dedicato a Ilary Blasi e Bastian Muller, quando si stava inquadrando Villa Cimbrone, la telecamera si è spenta: buio in tv, e non abbiamo potuto ammirare la meraviglia architettonica in cui la coppia festeggerà con amici e parenti. “Fabrizio, sei live”. Caterina Balivo è subito intervenuta, temendo un’ulteriore piccola gaffe (e si è persino portata le mani al viso per nascondere la risata). Ma si perdona tutto, anche la battuta sulle bomboniere Blasi-Muller, che no, non sono Rolex: Roberto Ciufoli non si smentisce mai e ha portato quel pizzico di pepe che non può mancare mai in studio.

Simone Di Pasquale e la moglie Maria in tv per la prima volta da neosposi. Voto: 7

“Ce l’abbiamo fatta nonostante il lavoro di scoraggiamento che hai fatto tu e i tuoi autori”, e dobbiamo dire che Simone Di Pasquale ha proprio ragione. Tra gli argomenti ricorrenti nel salotto de La Volta Buona troviamo proprio il matrimonio, con annessi tradimenti e colpi di scena nel giorno stesso delle nozze. E, ovviamente, quando si è discusso di questi temi, Di Pasquale è spesso stato presente nella scorsa stagione.

Ma le cose stanno procedendo a gonfie vele per Simone Di Pasquale e la moglie Maria Di Stolfo, perché dopo il “sì”, non è cambiato molto: “Eravamo già una famiglia prima, questo mi ha stupito: il fatto di esserci sposati psicologicamente, io sento più unione, più famiglia. Una condizione mentale, più che pratica, perché tutto è come prima”.

Oggi tra di loro c’è una consapevolezza diversa, anche se Maria è meno attenta ai dettagli: “Io sono più maniacale”, ha detto Di Pasquale, dopo che la Balivo ha notato la tonalità dei capelli di Maria. “Nel frattempo ti sono venuti i capelli bianchi”. Ma Maria ha messo tutti a tacere con una sola frase: “Io vado una volta l’anno a fare il colore, lui ogni 15 giorni”. E dopo il blocco dedicato ai matrimoni, è arrivato quello del tradimento: “Daje, ricominciamo”. Per Simone c’è ben poco da fare: la Balivo e gli autori colpiranno ancora nel segno.

Raffaella Fico, la verità sul tradimento. Voto: 7

Sin dal primo secondo in cui è stata inquadrata tutti hanno notato il colore del suo abito, a tema con la puntata: di bianco vestita, Raffaella Fico, ospite a La Volta Buona, ha ammesso di non avere mai tradito, ma di essere stata tradita, svelando anche l’aneddoto. “Io l’ho chiesto, perché era lì che scriveva, avevo percepito qualcosa”, ha raccontato, spiegando di non aver lasciato perdere e di essere stata subito diretta.

“Gli ho detto ‘fammi vedere il telefono, ti stavi scrivendo con un amico, non hai fatto nulla’, e invece era una ragazza che aveva il dito abile e molto veloce per cancellare”. Ha tenuto inoltre a precisare che “la colpa non è della donna, alla fine è l’uomo che se non vuole sbagliare sa come fare”. La storia si è ovviamente conclusa: “L’ho fatto andare via di casa subito”.

Nel salotto della Balivo, si è raccontata senza filtri: la sua vita oggi, dopo le difficoltà degli ultimi tempi, il legame della figlia Pia Balotelli con papà Mario: “Non si vedono tantissimo, ma hanno comunque un bel rapporto, disteso, si cercano”. Pia vive con lei a Napoli; ormai non è più una bambina, ma una ragazza che coltiva sogni e speranze per il futuro, così come progetti di studio. Anche Raffaella Fico, come gli altri ospiti, ha parlato del suo rapporto con il matrimonio: sognava l’abito bianco, ha accettato due proposte di matrimonio per poi cambiare idea per ben due volte. Evidentemente non era ancora arrivato il momento giusto.

Caterina Balivo si arrabbia per gli audio rubati a Bova. Voto: 10

Esporsi è sempre importante per Caterina Balivo, che nel corso delle varie puntate de La Volta Buona, ha sempre cercato di trasmettere al pubblico un messaggio. Questa volta lo ha fatto con un tono più fermo del solito, durante la rassegna delle notizie, commentando la chiusura dell’inchiesta che vede Federico Monzino indagato per presunta tentata estorsione e violazione della corrispondenza nella vicenda degli audio privati di Raoul Bova. Sono stati gli audio rubati a dare il via alla spaccatura pubblica tra l’attore e l’ormai ex compagna Rocío Muñoz Morales.

“Noi non sappiamo come sarebbe andata senza quegli audio: è sempre brutto quando arrivano persone che cercano di rovinarti qualcosa, di bello o di brutto, sono fatti loro, quindi è un peccato, una cosa che non tollero“.