IPA Fabio Fazio

Tempo di campane a nozze e persino feste per il divorzio: nel salotto di Caterina Balivo si è parlato della cerimonia di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, avvenuta il 23 settembre, e di un altro matrimonio tanto atteso, ovvero quello di Damiano David e Dove Cameron. Le nostre pagelle della puntata del 24 settembre de La Volta Buona.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada. Voto: 9

Un matrimonio riservato e blindatissimo per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, che si sono detti “sì” con una cerimonia speciale; in realtà, il vero rito si sarebbe svolto già a metà agosto a Follonica, stando alle indiscrezioni. A La Volta Buona, un invitato al matrimonio, un amico di Follonica, ha detto che la cerimonia è riuscita.

Naturalmente la location da sogno era bloccata a ogni ingresso, con un uomo della sicurezza: per l’inviato de La Volta Buona, nessun modo di intrufolarsi. Ha però rivelato diversi dettagli: Noemi ha cantato L’amore si odia e Gigi D’Alessio ha invece intonato un brano emozionante – Tu sì ‘na cosa grande – augurando tanta felicità agli sposi. La cerimonia è finita intorno alle 2 di notte.

Le nozze di Damiano David e Dove Cameron. Voto: 10

E dopo Greve in Chianti è stata blindata anche Montalcino: il 24 settembre è il giorno del sì di Damiano David e Dove Cameron. In studio, Vladimir Luxuria ha contestato qualche scelta: da Damiano, frontman dei Maneskin, si aspettava qualcosa di più trasgressivo dei fiori bianchi o del drappo, sempre bianco, con cui è stato decorato l’ingresso che porta alla sala delle celebrazioni (il Palazzo Comunale): “Sembra un lenzuolo”.

Caterina Balivo, come di consueto quando l’atmosfera si scalda in studio, ha bloccato subito la Luxuria, per evitare ulteriori commenti. Il 24 settembre, in ogni caso, è solo il primo giorno di festeggiamenti: a La Volta Buona se ne parlerà ancora. Prepariamoci al tema che terrà banco per giorni (in attesa delle immancabili polemiche). Anche il Sindaco di Montalcino ha risposto ad alcune domande poste dall’inviato: “Siamo contenti, è una bella giornata. Io l’ho saputo 15 giorni fa, di matrimoni ne abbiamo diversi”.

La maledizione del Castello di Bracciano. Voto: N.D.

A La Volta Buona non solo campane a nozze e fiori bianchi, perché Laura Freddi, ospite della puntata, ha menzionato il famosissimo Castello di Bracciano, uno dei luoghi più romantici dove sposarsi. Eppure, oltre la favola, molte coppie che qui si sono giurate amore eterno hanno conosciuto un epilogo ben poco felice. “Si sono lasciati tutti quelli che si sono sposati là. Abbiamo tutti divorziato (anche la Freddi si è sposata lì con l’ex marito Claudio Casavecchia, n.d.r.): Tom Cruise, Michelle Hunziker…”. Ebbene, sì: qualcuno parla di “maledizione”, ma alla fine è solo… il caso.

La prima festa di divorzio in Italia: Annamaria ritrova la serenità. Voto: N.D.

Non si festeggia solo l’inizio di un cammino insieme; a volte abbiamo bisogno di celebrare anche la fine. Soprattutto quando è arrivata dopo un periodo di 27 anni che Annamaria, la prima persona in Italia che ha dato una festa di divorzio, ha definito di “galera”, agli arresti domiciliari. “Sono stati 27 anni tormentati, anni di angoscia, tristezza, di grande sofferenza”. Dopo diverse difficoltà, è riuscita ad affrontare la situazione fino a mettere la parola fine, per non offendere più la sua persona, la sua dignità. E così ha ritrovato se stessa, chiudendo quel libro con una grande festa.

I retroscena del ritorno di Fazio in Rai. Voto: 7

Fabio Fazio è tornato in Rai per una serata a Tale e Quale Show, dove Carlo Conti lo ha invitato per la primissima puntata andata in onda al mercoledì. A La Volta Buona, abbiamo scoperto alcuni retroscena sul suo ritorno, con le dichiarazioni affidate all’inviata: “In questo studio ho fatto un programma per ragazzi, Jeans. Erano 40 anni che non mettevo piede qua: è stata un’emozione. I luoghi conservano un’anima, l’ho ritrovata. Carlo mi ha detto ‘dai, vieni’. Lui è sempre stato gentile, siamo amici, ed è sempre venuto da me. Ho ricambiato sperando di essere all’altezza”.

La denuncia delle Pappardelle. Voto: 10+

Ci hanno tenuto compagnia praticamente per quasi due mesi a Reazione a Catena e ci siamo sinceramente affezionate a loro: le Pappardelle sono state battute dalle Nonno Rock (degne eredi), ma, una volta lasciato il programma, non sono arrivati solo i tempi dei saluti, bensì di denunciare. Hanno ricevuto dei commenti a dir poco fuori luogo sul loro percorso nel programma, accusandole di avere addirittura ricevuto dei presunti favoritismi. Come si dice? Gli italiani sanno perdonare tutto… tranne il successo.

Le parole del fratello di Diana. Voto: 8

In esclusiva per La Volta Buona, Nicoletta Manzione ha intervistato il Conte Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, che al programma condotto dalla Balivo ha confermato quanto anticipato nel libro. “Ricevetti la chiamata di una persona che ricopriva un incarico importante a Palazzo. Stavamo parlando di altre questioni per il funerale, e alla fine ha detto ‘è stato deciso che William e Harry cammineranno dietro al feretro'”. Il Conte l’aveva definita un’idea “ridicola, inutile e crudele”. A quel punto si scontrò con Re Carlo: “Diana mi aveva indicato come tutore nel suo testamento, e, anche se non aveva valore legale, sentivo di avere il diritto e il dovere di parlare a nome suo in quel momento. Sarebbe stata inorridita all’idea”. Il Conte ha infine definito la morte di sua sorella una “tragedia”, ma non ha alimentato le teorie complottiste.