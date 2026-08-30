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ANSA Ellen Pompeo

Così come per anni Michele Placido è stato scambiato per un commissario, nello specifico il Cattani de La Piovra, anche Ellen Pompeo sarà da molti considerata un vero dottore. L’attrice è ormai un tutt’uno con il personaggio di Meredith Grey, la protagonista di Grey’s Anatomy in onda ormai da più di vent’anni. Adesso Ellen ha bisogno di qualcosa di nuovo, ma senza esagerare: anche la nuova serie di cui è protagonista è ambientata in un ospedale, stavolta però ha il ruolo di infermiera.

Ellen Pompeo diventa infermiera nella serie tv

Ellen Pompeo è protagonista di Not a Sound, nuova serie Hulu firmata dallo sceneggiatore e produttore David E. Kelly, vincitore di 11 Emmy e già autore di successi come Ally McBeal e Big Little Lies. La serie è tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice statunitense di best seller Heather Gudenkauf. La trama, un thriller psicologico, racconta di un’infermiera di pronto soccorso la cui vita viene stravolta da un incidente d’auto in cui perde la vista.

Il responsabile dell’incidente è scappato, ma la protagonista torna sulle sue tracce dopo aver ritrovato, assieme al proprio cane di assistenza, il corpo senza vita di un ex collega. La storia, che racconta la disabilità in modo sincero e senza vittimismi, sfocia così in un appassionante giallo dai risvolti inaspettati.

Il quasi addio a Grey’s Anatomy

Per dedicarsi al nuovo progetto, Ellen Pompeo ha scelto di prendersi una piccola pausa da Grey’s Anatomy. L’attrice continuerà a far parte del cast della 23esima stagione – da poco confermata – ma con un ruolo sempre più marginale. Resta sua la voce narrante, ma le presenze sullo schermo della dottoressa Meredith Grey saranno ridotte al minimo.

Il quasi addio di Pompeo – che segue quelli definitivo degli altri protagonisti, da Patrick Dempsey a Sandra Oh – arriva dopo più di vent’anni di messa in onda ininterrotta. La prima stagione di Grey’s Anatomy è datata 2005 e con le sue 23 stagioni, lo show che mischia medicina e drammi sentimentali è diventato ufficialmente il medical drama più longevo nella storia della tv.

La nuova stagione potrebbe essere notevolmente ridimensionata, tanto in termini di budget quanto del numero di episodi, e comportare l’uscita di scena di alcuni dei protagonisti degli ultimi anni.

Dove vedere Ellen Pompeo senza camice

Not a sound non è il primo progetto di Pompeo dopo il ridimensionamento del suo ruolo in Grey’s Anatomy. Nel 2025 l’abbiamo già vista protagonista della serie Good American Family, tratta da una storia vera. Qui l’attrice interpreta la madre adottiva di una bambina affetta da una rara forma di nanismo, ma che inizia a nutrire inquietanti dubbi sulla reale età e sull’identità della figlia.

E l’attrice è stata anche vigile del fuoco, nella serie Disney Station 19, che racconta le vicende dei pompieri di una stazione di Seattle – la stessa città in cui è ambientato Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo sarà anche protagonista di Chicks, una serie ben diverse dalle precedenti. Addio al dramma, l’attrice si cimenterà in una serie tra il comico e l’avventura, interpretando la figlia di un criminale che, assieme alla sorella, ne eredità l’attività iniziando a compiere truffe sempre più azzardate.