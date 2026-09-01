Dopo mesi di polemiche la mostra John Galliano: Horizons, che avrebbe dovuto accompagnare il Met Gala 2027, è stata cancellata. La scelta è dello stilista in persona

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IPA John Galliano

Il Met Gala non è soltanto red carpet. L’evento più ammirato del jet set serve, da tradizione, ad aprire e sostenere l’annuale mostra dedicata alla moda del Metropolitan Museum of Art di New York, l’arcinoto Met. Nel 2027, l’esposizione avrebbe dovuto osannare una delle figure più brillanti e controverse della couture di questo ultimo mezzo secolo: John Galliano. Proprio per via del temperamento irrequieto dell’artista e di alcune sue spinose dichiarazioni passate, la mostra è stata cancellata e il Met Gala 2027 si trova senza un tema.

Il Met rinuncia alla mostra su John Galliano

“Dopo lunghe riflessioni e discussioni, ha deciso, con profonda tristezza, che è meglio che l’esibizione non si tenga per questa volta”: lo ha scritto su Instagram John Galliano, annunciando così la cancellazione della mostra che avrebbe dovuto celebrare il proprio lavoro presso il Met di New York.

“Non voglio che il dibattito sulla mia persona metta il Met in una posizione difficile o che distragga dall’ammirevole lavoro del Costume Institute. – aggiunge il designer – Riconosco e rispetto che un’esibizione in mio onore possa apparire dolorosa per alcuni”.

Pur ringraziando il museo per l’onore recatogli pensando a una mostra a lui dedicata, Galliano è conscio che “la vera espiazione non si ottiene con una mostra, un riconoscimento istituzionale o un singolo gesto pubblico. È una responsabilità continua, una dimostrazione attraverso l’ascolto e la comprensione, che si ottiene con il tempo”.

La decisione di cancellare la mostra John Galliano: Horizons è stata condivisa e approvata da Andrew Bolton, il curatore del Costume Institute del Met. “Sono fermamente convinto della responsabilità del museo di esaminare difficoltà storiche con rigore, candore e attenzione” ha scritto in una nota ufficiale. “La decisione di John di non attuare l’esibizione dedicata al suo lavoro è coraggiosa e dimostra il suo spessore come uomo. – ha commentato Anna Wintour – Credo sia la decisione giusta”.

Le polemiche attorno allo stilista

John Galliano è uno degli stilisti che più ha lasciato il segno nel mondo della moda negli ultimi 40 anni. Dopo aver ottenuto successo con il brand che porta il suo nome è stato direttore creativo di Givenchy e Dior e, in seguito di Maison Margiela. La sua carriera ha iniziato a sgretolarsi nel 2011, quando fu arrestato a Parigi per aver aggredito con insulti razzisti una coppia di origini asiatiche. Pochi giorni dopo emerse un video in cui lo stilista, sotto l’evidente effetto di sostanze stupefacenti, pronunciava elogi verso Adolf Hitler.

All’epoca la vicenda ebbe una risonanza enorme nel mondo della moda. Galliano perse il posto alla guida di Dior e fu emarginato dall’intero settore. Iniziò così un lungo percorso di riabilitazione, terminato il quale si espose più volte raccontando della dipendenza da alcol e droghe. Galliano ha chiesto perdono alla comunità tutta e alle categorie da lui offese in particolare. Galliano ha chiesto perdono ma questo non gli è stato ancora davvero concesso.

Il Met Gala 2027 resta senza un tema

La mostra Horizons sarebbe dovuta servire come spunto agli ospiti del prossimo Met Gala, in programma il 3 maggio 2027. Seppur il tema ufficiale della serata non fosse ancora stato svelato ufficialmente, era chiaro che si sarebbe basato sul lavoro di John Galliano. Cancellata l’esposizione, il Gala più atteso dell’anno resta privo di tema. Come si vestiranno le star sul tappeto rosso newyorkese? È un mistero che, considerati i tempi stretti, andrá risolto al più presto.