Beautiful, le anticipazioni del 26 agosto 2026: Carter furibondo, Steffy inarrestabile

Ansa Carter, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Carter ha portato Ivy ed Electra nell’ufficio di Steffy, ma lei ha le idee chiare. Ecco le anticipazioni di mercoledì 26 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 26 agosto 2026

Alla Forrester, Carter ha portato Ivy ed Electra nell’ufficio di Steffy, per convincerla a riavviare la linea gioielli, disegnata da Ivy e con l’aiuto di Electra. Steffy rifiuta categoricamente la proposta e li congeda. Carter è furibondo perché pensa che la decisione di Steffy sia influenzata dai suoi trascorsi con Ivy, quando loro due erano entrambe innamorate di Liam. Carter pensa che Steffy si faccia condizionare dalle sue antipatie, e faccia lo stesso con Hope, dato che minaccia di cancellare la sua linea. Intanto Will parla con Hope e Brooke della sua scelta di lavorare alla Forrester come stagista. Will è molto sicuro di sé e non si spaventa quando Brooke e Hope lo mettono in guardia contro l’ira funesta di Steffy, che potrebbe colpire anche lui dato che è figlio di Katie, una Logan.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 23 al 29 agosto 2026.