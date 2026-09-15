Temptation Island…e poi…e poi…,pagelle: Cristian mito caduto (4), Rosario inaspettato (8), Iris forse chiede troppo (7)

IPA Filippo Bisciglia

A Temptation Island pensavamo di aver capito chi fossero gli eroi e chi i villain. Errore. La seconda e ultima puntata di Temptation Island… e poi… e poi…, andata in onda lunedì 14 settembre su Canale 5, prende buona parte delle certezze costruite durante l’estate e le rimette allegramente in discussione.

È un po’ il multiverso di Filippo Bisciglia: i cattivi diventano improvvisamente quelli per cui viene voglia di fare il tifo, mentre chi era uscito dal programma con l’aura del bravo ragazzo scopre qualche scheletro nell’armadio. Soraya Sabetta, una delle villain più convincenti dell’edizione, torna facendo autocritica e poco dopo scopre di avere parecchie ragioni per essere arrabbiata. Cristian Mascolino perde velocemente il costume da Spider-Man quando il discorso si sposta sui tradimenti precedenti al programma. Rosario Monetti, che fino a pochi minuti prima sembra pronto a lasciare Alessandra Ciociola in lacrime, esce dallo studio e rientra con un mazzo di rose grande più o meno come lui. Loki, in confronto, è lineare.

Poi ci sono Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, che riescono a trasformare jeans, caffè al bar, ritardi e telefoni controllati di notte in un elenco di prove a carico e a discarico. E Filippo Bisciglia fa un buon lavoro. Non te ne andare mai per favore.

Ecco le nostre pagelle, senza sconti.

Soraya Sabetta, stavolta non si può darle torto. Voto: 7

Non pensavamo sarebbe arrivato tanto presto il giorno in cui nelle pagelle di Temptation Island avremmo scritto una cosa del genere, ma eccoci qua: Soraya Sabetta stavolta ha parecchie ragioni dalla sua parte.

Questo non significa riscrivere quello che abbiamo visto durante il programma. Soraya è stata durissima con Cristian Mascolino, spesso aggressiva, velocissima nel passare dalla delusione all’attacco e altrettanto rapida nel trovare la frase capace di fare più male. Stavolta è lei stessa a riconoscerlo. Nel video registrato a inizio agosto ammette che, quando teme di essere ferita, preferisce colpire per prima. Dice di averlo calpestato, di averlo umiliato e arriva persino a riconoscere che non può buttare fango sugli altri per stare meglio lei.

Poi arriva il secondo tempo, come per Giovanni e Sabrina. Soraya scopre che Cristian l’aveva tradita già a gennaio 2025, mentre vivevano insieme e ben prima dell’ingresso nel villaggio. E a quel punto rivediamo immediatamente la concorrente che conosciamo: favella prontissima e nessuna intenzione di lasciare passare una contraddizione. “Sono piena di corna”, sintetizza lei.

Durante il confronto Soraya è arrabbiata, ma soprattutto è scafata. Sa benissimo sostenere una discussione, intercetta ogni tentativo di Cristian di spostare il discorso e glielo riporta davanti. Quando lui contesta il numero delle donne con cui l’avrebbe tradita, lei resta lì. Cinque, sei, meno? Il punto cambia abbastanza poco e Soraya lo sa.

Certo, resta la storia delle chat consegnate a una pagina di gossip. Soraya dice di averlo fatto per far emergere la verità, ma persino Filippo Bisciglia le fa notare che lui probabilmente non avrebbe agito nello stesso modo. E qui il sette si ferma: perché Soraya sarà pure ferita, ma non è improvvisamente diventata santa.

Nel finale però abbassa finalmente le armi. Dice a Cristian che gli augura di essere felice, anche con Nicole, e che vuole ripartire da sé. Villain sì, ma stavolta con ottime ragioni per arrabbiarsi.

Cristian Mascolino perde il costume da Spider-Man. Voto: 4

Per settimane Cristian Mascolino era sembrato quello razionale. Quello paziente. Quello che, mentre Soraya esplodeva, manteneva più o meno la calma. Lo Spider-Man della coppia: grandi responsabilità, molte sofferenze e pubblico pronto a concedergli parecchio credito.

Poi arriva Temptation Island… e poi… e poi… e Peter Parker deve riconsegnare la tuta. Da quel momento il confronto prende una piega meravigliosamente surreale. Cristian parla delle chat diffuse online, di quello che potrebbe fare legalmente, del sentirsi violato, delle cose che lui sa e che non ha raccontato. Soraya replica. Lui torna sulle chat. Lei torna sui tradimenti. Più che il falò di confronto sembra una puntata di Forum, tanto che a un certo punto persino Filippo Bisciglia è costretto a ricordare ai due che sarebbe interessante parlare anche di ciò che provano e non soltanto di chi potrebbe denunciare chi.

Cristian ha ragione quando contesta la diffusione delle conversazioni private. E ce l’ha pure quando fa presente che Soraya, dopo il programma, è stata con Dimitri senza raccontarlo subito.

Il colpo di grazia arriva alla fine della puntata. Filippo ci aveva avvertiti: per Soraya e Cristian non era ancora finita. E quindi noi aspettiamo. Un ritorno? Una nuova rivelazione? Nicole che entra in studio? Il giudice Santi Licheri?

Niente di tutto questo. Cristian manda un videomessaggio alla produzione per dire che nei mesi finali è stato freddo, che Soraya ha saputo dimostrare l’amore meglio di lui e che sente di doverle chiedere scusa. Dopo quasi due ore trascorse ad aspettare il grande ribaltone, il colpo di scena è Cristian che dà ragione a Soraya.

Considerando poi che lavora nell’azienda del padre della ex, forse il videomessaggio era semplicemente un investimento sul lungo periodo. Scherziamo, naturalmente.

Alessandra Ciociola l’unica che conosce davvero Rosario. Voto: 7

Alessandra Ciociola arriva con un proposito chiarissimo: stavolta viene prima lei. Lo ripete quasi come un mantra e, considerando quello che era successo durante e dopo Temptation Island, sarebbe pure ora.

Il problema è che basta far entrare Rosario Monetti e quella nuova corazza comincia immediatamente a mostrare qualche crepa.

Alessandra non nega che lui l’abbia cercata durante l’estate. Messaggi, contatti, tentativi di riavvicinamento ci sono stati. Quello che le è mancato è altro: il gesto. Avrebbe voluto vederlo comparire sotto casa. Avrebbe voluto una sorpresa. Una rosa! Qualcosa che le facesse capire che Rosario, almeno una volta, era disposto a smettere di ragionare e fare una cosa semplicemente perché sentiva di farla.

E qui Alessandra è abbastanza trasparente. Dice di volersi mettere al primo posto, ma è evidente che spera ancora che lui faccia qualcosa per fermarla. Quando Rosario racconta di aver cominciato a pensare a sé stesso e di essere arrivato alla consapevolezza di voler chiudere definitivamente, lei crolla.

Non serve neanche fingere indifferenza. Piange perché è ancora innamorata di lui, probabilmente molto più di quanto vorrebbe ammettere in quel momento.

Rosario Monetti da villain a principe con un roseto. Voto: 8

Rosario Monetti ha passato buona parte di Temptation Island a farci venire voglia di entrare nello schermo e scuoterlo. Nello speciale sembra inizialmente lo stesso Rosario che vuole finire di cuocere le salsicce. Racconta di aver lasciato spazio ad Alessandra, di averla cercata senza volerla pressare, di essere partito per Ibiza e poi di essersi concentrato, anche lui, su se stesso.

Alessandra piange. Gli chiede, in sostanza, se quindi è davvero finita. Rosario non costruisce una grande dichiarazione, si alza e se ne va. A quel punto il titolo della sua pagella sarebbe già pronto e non sarebbe particolarmente gentile.

Peccato che pochi minuti dopo arrivi il multiverso.

Filippo chiede ad Alessandra di alzarsi e voltarsi e Rosario rientra con un mazzo di rose dalle dimensioni francamente poco gestibili. Racconta che qualcosa è cambiato quando Alessandra è andata dai genitori a Milano per una settimana. Come se non bastasse, le ha ricomprato anche un regalo che le aveva fatto durante un viaggio e che lei aveva perso.

Insomma: il ragazzo che per un’intera estate sembrava incapace di un gesto plateale conclude il suo percorso presentandosi con abbastanza rose da aprire un chiosco. Otto, perché la sorpresa è anche per noi e perché Rosario si mostra forse per la prima volta in una veste mai vista e che invece a quanto pare Alessandra conosceva. Bravissimo il nostro Loki.

Iris De Lorenzis vuole un fidanzato diverso. Voto: 7

Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli non vengono neppure fatti incontrare. Filippo li ascolta separatamente e, andando avanti con i due racconti, la scelta sembra sempre più comprensibile.

Iris sostiene che, dopo un primo periodo molto bello, Andrea sia tornato alle vecchie abitudini. E comincia l’elenco. I jeans che non è andato a comprare con lei. Il caffè preso con gli amici e poi lui è tornato a casa dopo cena. I ritardi. Gli appuntamenti che deve ricordargli. Le visite mediche che finirebbero per organizzare lei o la madre.

Alcune lamentele hanno perfettamente senso. Altre fanno pensare che Iris non voglia tanto Andrea quanto una versione di Andrea progettata appositamente per lei. Beh Iris, prova anche tu a questo punto in un altro universo.

Ma dalle cose raccontate in studio sembra che ormai ogni piccolo episodio finisca nella cartella “prove”. E infatti si arriva pure al telefono preso mentre lui dormiva. Iris lo controlla e trova una conversazione con una sua vecchia conoscente. Niente di compromettente: la ragazza gli aveva scritto per complimentarsi con lui dopo il programma e Andrea aveva risposto, nonostante avesse detto a Iris che non lo avrebbe fatto.

Iris è giovane, innamorata e probabilmente stanca di aspettare da Andrea comportamenti che lui non riesce a darle. Ma forse la soluzione non è controllare più attentamente Andrea. È accettare che quello che vuole da una relazione potrebbe semplicemente non essere quello che Andrea è.

Andrea Petraroli, colpevole di caffè e ritardi. Voto: 7

Andrea Petraroli non esce innocente dalla storia. Diciamo però che, ascoltando l’elenco delle accuse, a un certo punto viene quasi voglia di farci un esame di coscienza.

Lui ammette di essere fatto in un certo modo. Dice di poter migliorare, non di poter diventare un’altra persona. E racconta che nei mesi successivi a Temptation Island ha provato talmente tanto ad adattarsi alle richieste di Iris da essersi sentito annullato.

Che sia la versione completa della storia non possiamo saperlo. Ma una cosa emerge chiarissima: Andrea ha ormai la sensazione che qualsiasi cosa faccia possa trasformarsi nel prossimo capo d’accusa.

E quando una relazione arriva al punto in cui il telefono viene controllato mentre uno dei due dorme, non serve nemmeno aspettare il prossimo falò per capire che qualcosa si è rotto.

Andrea però non aiuta sé stesso. Alla domanda sul perché non avesse accompagnato Iris a comprare i jeans, la sostanza della risposta è semplicissima: gli scocciava aspettare. Tranquillo Andrea, siamo sicuri che la maggioranza dei fidanzati qui è dalla tua parte.

Dice di essere ancora innamorato di lei ma di non voler tornare insieme. E, considerato che Iris sembra desiderare un compagno molto diverso da quello che lui è e Andrea sembra vivere ogni richiesta come l’inizio di un nuovo processo, forse è l’unica decisione sensata che prendono entrambi.

Filippo Bisciglia prova a riportare tutti ai sentimenti. Voto: 9

Filippo Bisciglia ha passato un’estate a sentirsi dire che si intromette troppo. Nella puntata del 14 settembre decide quasi sempre di restare un passo indietro e lascia che siano i protagonisti a fare tutto da soli. Scelta saggia: materiale ce n’è abbastanza.

Con Soraya e Cristian, però, a un certo punto deve intervenire per forza. Tra blogger, chat pubblicate, possibili azioni legali e informazioni che uno avrebbe sull’altro, il rischio è che qualcuno chieda una pausa per consultarsi con il proprio avvocato. Filippo li guarda e, in sostanza, ricorda loro che forse potrebbero parlare anche di sentimenti.

Dice a Soraya che lui probabilmente quelle conversazioni non le avrebbe diffuse, dando ragione a Cristian su quel singolo punto senza trasformarlo automaticamente nella parte lesa dell’intera relazione. E quando Cristian tira fuori la storia di Dimitri, è sempre Filippo a ridimensionare lo scandalo facendo notare che, dopo la rottura, entrambi avevano cominciato altre frequentazioni.

Con Iris assume invece il tono paterno che gli riesce particolarmente bene. Le ricorda che ha 23 anni e una vita davanti, senza trasformare una relazione finita nella tragedia definitiva. Con Andrea riesce persino a strappare una risposta finalmente concreta sulla faccenda del bar. Un nove glielo diamo.