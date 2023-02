Peter Ace, chi è e perché tutti stanno parlando del suo incidente (e della presunta morte)

Fonte: Instagram Peter Ace, tutta la verità

Il web può essere una fonte inesauribile di informazioni, ma anche di fake news. L’ultima vittima, in ordine di tempo, di questo meccanismo è il giovanissimo TikToker e YouTuber Peter Ace, che si è visto protagonista, a sua insaputa, di una drammatica notizia, risultata, per fortuna, completamente falsa. Un video, infatti, girato sulle piattaforme social, annunciava un tragico incidente e la sua morte, che lui stesso ha dovuto smentire ai suoi followers.

Fake news sul web: la triste vicenda di Peter Ace

Lo sappiamo bene, le fake news sulla tragica scomparsa di personaggi più o meno famosi sono all’ordine del giorno, e tanti vip nostrani ne sono stati protagonisti negli ultimi anni. Qualcosa di indecoroso e irrispettoso, specie se, per farlo, ci si adopera con finte fonti e video montati a regola d’arte.

Questo è il caso che ha visto coinvolto Peter Ace, il TikToker e star di YouTube, che ha oltre un milione di followers grazie ai suoi video, tra i più virali del web. A soli 19 anni è tra i più amati dai giovanissimi, che sono rimasti sconvolti dalle notizie contrastanti sulla sua salute: Peter Ace ha avuto un brutto incidente, anzi è morto.

Cosa c’è di vero? Assolutamente nulla, è stato lo stesso Peter Ace a mettere fine alle voci che si rincorrevano da ore: “Non mi sento in vena di fare video, ma dovevo tranquillizzarvi tutti” ha spiegato il ragazzo nel suo nuovo post, nel quale raccconta che, un video finto, montato da qualcuno senza cuore, ha fatto girare la tragica e finta notizia.

Spezzoni di un telegiornale, la notizia di un ragazzo di 19 anni (di Torino, e non di Roma come Ace) che ha avuto un tragico incidente, e il gioco è fatto: tantissimi i messaggi di stupore e di cordoglio sul web, in tanti hanno creduto a questa tragica rivelazione, per poi scoprire la verità.

“Mi avete scritto in tantissimi, vi ringrazio, ma questa cosa non è bella, sono arrivati tanti messaggi anche a mia madre” spiega Peter allibito e preoccupato. Si è trattato di uno scherzo di pessimo gusto? Come si può inventare qualcosa del genere, per di più su un ragazzo di soli 19 anni?

Il web è spesso nostro amico, e i social non vanno demonizzati, anzi, sono mezzi di comuncazione davvero straordinari, ma troppo spesso il desiderio di popolarità, di ricevere più visualizzazioni e like, si tramutano in un modo per fare del male agli altri.

Perché Peter Ace è famoso su TikTok

19 anni, romano, Peter Ace è una giovanissima stella del web che, in pochissimi anni, ha raggiunto numeri da record su TikTok. L’approdo su YouTube risale addirittura al 2015, dove, ad oggi, ha oltre 500 mila iscritti. Di lui sappiamo molto poco: il ragazzo non ha mai reso noto il suo vero cognome, e neanche la data di nascita.

Come tutti i Gen Z, in questi video si diverte, ma parla anche di tematiche importanti: ha svelato più volte di essere stato vittima di bullismo durante l’adolescenza, e ha lanciato importanti messaggi per i suoi giovanissimi followers.

E l’amore? Anche su questo non si sbilancia mai ma, in passato, non è riuscito a tenere per sé la cotta per un’altra YouTuber, Lady Giorgia, con la quale, assicura, sono solo amici. Non mancano gli haters, come tutti i personaggi popolari del web, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, e il triste avvenimento di oggi è la punta massima di queste dannose “tifoserie”.