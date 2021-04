Chi è Ace, il tiktoker e youtuber per cui stravedono i più giovani

editato in: da

Il suo vero nome è Peter, ma sul web è conosciuto come Ace: il ragazzo romano di nascita ma milanese d’adozione è approdato su YouTube da giovanissimo e il suo successo è letteralmente esploso con l’iscrizione su TikTok. In appena un anno ha guadagnato 1.4 milioni di follower: i suoi video sono apprezzatissimi dai suoi coetanei, così come i contenuti sul suo canale.

Nome: Peter

Luogo di nascita: Roma

Dove abita: Milano

Nickname: Ace

TikTok: iitsace

Instagram: iitsace

YouTube: Ace

Ace da piccolo

Ace è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata: non ha mai reso noto il suo cognome e non si conosce la sua data di nascita. Il ragazzo ha solo svelato di chiamarsi Peter e non ha mai fatto conoscere ai suoi follower molti dettagli della sua vita.

Nel 2015 ha aperto il suo canale su YouTube: ancora giovanissimo ha cominciato a pubblicare video che nel tempo gli hanno fatto guadagnare quasi 500 mila iscritti. Oggi di quei filmati non c’è più nessuna traccia: più volte Ace ha raccontato di non rivedersi più nei suoi vecchi contenuti, decidendo di eliminarli dal canale.

In alcuni video su TikTok Ace ha confessato ai fan di aver subito del bullismo durante gli anni delle scuole medie, perché veniva preso in giro per il suo aspetto fisico.

Le storie d’amore di Ace

Per molto tempo i follower di Ace hanno pensato che tra lui e Lady Giorgia, un’altra famosa tiktoker, ci fosse del tenero. I due hanno sempre affermato di essere amici, anche se per qualche mese sono apparsi molto vicini, tanto da convivere nella stessa casa a Milano.

In un video su YouTube il ragazzo ha fatto intendere di avere una cotta per lei, ma pare che tra i due non sia mai scoccata la scintilla.

La famiglia di Ace

A causa della sua riservatezza, Peter non ha mai svelato tanti dettagli sulla sua famiglia. In alcuni video su TikTok ha raccontato ai follower di essere legatissimo alla madre, mentre il padre è sparito dalla sua vita quando era molto piccolo.

Collaborazioni e litigi

Come già accennato, Ace è molto legato alla collega tiktoker Lady Giorgia. I due compaiono spesso insieme nei video pubblicati sui loro profili, e tra balletti e clip divertenti sembrava proprio che i due si stessero innamorando, ma ad un certo punto Peter e Giorgia si sono allontanati.

Entrambi non hanno mai svelato il motivo del loro litigio (“È stata una stupidaggine” ha raccontato lui su YouTube) e oggi sono tornati più amici che mai. Il tiktoker è anche molto amico di Valerio Mazzei, Diego Lazzari, Tancredi Galli, Lele Giaccari e Gianmarco Rottaro, con i quali ha collaborato più volte.

Le attività di Ace

Oltre alla sua attività sul web, Ace ha lanciato il suo brand di abbigliamento: le sue felpe viola con la scritta Crush (cotta in inglese) attraversata da una linea fucsia – che si illumina al buio – sono andate in pochissimo tempo sold out. La particolarità del capo di abbigliamento sono le corna da diavoletto sul cappuccio, che hanno fatto impazzire i più giovani.