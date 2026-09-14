Temptation Island… e poi… e poi…, le anticipazioni della seconda puntata: nuove tensioni tra le coppie

Nuovi confronti per Soraya e Cristian, Andrea e Iris e Rosario e Alessandra: Filippo Bisciglia svela cosa è successo dopo Temptation Island

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Ufficio stampa Fascino Filippo Bisciglia torna con "Temptation Island… e poi… e poi…"

L’estate è ormai finita ed è tempo di fare il punto sulle storie d’amore (o presunte tali) che ci hanno tenuto compagnia durante questi caldissimi mesi. Stasera, lunedì 14 settembre, Filippo Bisciglia torna in prima serata con la seconda puntata di Temptation Island… e poi… e poi…, lo spin-off che riporta le coppie davanti alle loro scelte e alle conseguenze del viaggio nei sentimenti, a mesi di distanza dalla fine del programma.

Nella prima puntata abbiamo ritrovato Francesca e Danilo, Sara e Gabriele e Sabrina e Giovanni, alle prese con nuove dinamiche e vecchie questioni ancora da chiarire. Spazio anche a Diamante e Bernadette, con i preparativi per il loro matrimonio che proseguono verso il grande giorno.

Questa sera, invece, riflettori puntati su Soraya e Cristian, Andrea e Iris e Rosario e Alessandra: come sono cambiate le loro vite dopo il programma?

“Temptation Island… e poi… e poi…”, le anticipazioni

Se la prima puntata di Temptation Island… e poi… e poi… ci ha già regalato qualche colpo di scena e una buona dose di dramma, il secondo appuntamento promette altrettanta carne al fuoco.

Filippo Bisciglia torna infatti nel salottino all’aperto per accogliere le tre coppie che mancavano all’appello e capire che cosa è successo alle loro storie dopo il primo confronto, avvenuto a un mese dalla fine del loro viaggio nei sentimenti. E, a giudicare dalle prime anticipazioni, non mancheranno nuovi chiarimenti e qualche conto ancora da saldare.

Tra le storie più intricate c’è sicuramente quella di Soraya e Cristian, usciti separati dopo un percorso particolarmente travagliato, segnato da parole pesanti e accuse reciproche.

Al termine del programma, gran parte del pubblico aveva preso le parti di Cristian, che a un mese dalla fine continuava a lavorare nell’azienda del padre di Soraya ed era apparso piuttosto convinto della decisione presa. Nel frattempo, aveva anche iniziato a frequentare una delle single conosciute durante il programma.

In quell’occasione, però, Soraya lo aveva accusato di aver cercato di costruirsi l’immagine della vittima durante il percorso. E dalle prime immagini della nuova puntata sembra che tra i due ci sia ancora qualcosa da chiarire: Cristian, rivolgendosi all’ex fidanzata, le dice infatti di non costringerlo “ad alzare l’asticella di questo confronto”. A complicare ulteriormente il quadro ci sono poi le indiscrezioni circolate sui social nelle scorse settimane, secondo cui Cristian avrebbe tradito Soraya quando i due erano ancora insieme. Sarà questo uno degli argomenti al centro del nuovo confronto?

Grande attesa anche per Rosario e Alessandra, la cui storia sembrava ormai arrivata al capolinea. Al falò di confronto i due erano sembrati destinati a uscire separati, ma alla fine Alessandra aveva scelto di dare un’altra possibilità al fidanzato.

Un mese dopo, però, la situazione appariva già diversa. Richiamati da Filippo Bisciglia per raccontare come stessero andando le cose, Alessandra aveva ammesso di sentirsi piuttosto confusa: Rosario aveva mantenuto le promesse fatte durante il falò, ma lei non provava più la stessa felicità di prima. I due avevano così deciso di prendersi una pausa.

Questa sera bisognerà quindi capire se nel frattempo tra loro è tornata l’armonia oppure se la distanza è diventata definitiva. E le prime anticipazioni sembrano suggerire che potrebbe essere proprio Rosario ad aver fatto un nuovo passo indietro.

La storia tra Andrea e Iris

Anche Andrea e Iris avevano deciso di lasciare insieme Temptation Island nonostante un percorso tutt’altro che semplice. Dopo essersi avvicinato alla single Sary e aver messo in discussione la loro relazione, Andrea aveva chiesto un falò di confronto anticipato ammettendo di essere ancora innamorato di Iris. I due avevano così scelto di uscire dal programma insieme.

A un mese dalla fine delle registrazioni Andrea aveva anche regalato a Iris un anello spiegando che rappresentava la loro storia e il nuovo inizio dopo l’esperienza nel reality.

Negli ultimi giorni, però, proprio quell’anello è diventato uno degli elementi che ha alimentato i dubbi del pubblico. Alcuni fan hanno infatti notato che Iris non lo indosserebbe più nelle immagini condivise sui social, dando il via alle ipotesi di una nuova crisi.

Quando e dove vedere la puntata

La puntata di Temptation Island… e poi… e poi… è programmata per stasera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Il programma può essere anche seguito, come sempre, su Mediaset Infinity.