Temptation Island, torna “E poi… e poi”: il primo annuncio e cosa sappiamo

Bernadette Cinquegrana chiede "hai cambiato idea?", Sabrina Soussi piange, Francesca Coppola vuole la verità: il promo dice poco e promette parecchio

IPA Filippo Bisciglia

Ammettiamolo, ci mancava quella musichetta di Rihanna, la faccia di Filippo Bisciglia, i tentatori. Poche immagini, il logo, una scritta: prossimamente su Canale 5. Filippo Bisciglia torna con Temptation Island e poi… e poi…, la puntata speciale dedicata alle sette coppie dell’ultima edizione.

Tanti e poi perché le peripezie delle coppie sembra che non finiscano mai.

Chi ha seguito l’estate dei protagonisti sa che c’è parecchio da recuperare. Il filmato, però, concede pochissimo: frammenti montati con cura per far discutere i fan per giorni.

Cosa si vede nel promo di Temptation Island e poi… e poi…

La frase più riconoscibile è di Bernadette Cinquegrana: “Hai cambiato idea?“. A chi sia rivolta, il promo non lo chiarisce. L’ipotesi immediata è che riguardi Diamante Crispino e la proposta di matrimonio arrivata nel villaggio dopo sedici anni di fidanzamento. Il condizionale, qui, resta d’obbligo.

Compare poi Sara Palumbi, impegnata in un confronto che sarebbe con l’ex fidanzato Gabriele Govoni. Giovanni Grazioso viene inquadrato mentre si prepara a guardare un filmato, e come funzionano i filmati in questo programma lo sappiamo tutte. Sabrina Soussi appare in lacrime per un istante. La battuta più diretta è di Francesca Coppola: “Dimmi la verità, tu la frequentavi o no a questa ragazza?“, con ogni probabilità rivolta a Danilo D’Angelo.

Lo spoiler involontario di Rosario Monetti

La notizia non arriva del tutto a sorpresa. Il 5 agosto Rosario Monetti, durante una diretta Instagram, aveva glissato sulle domande su Alessandra Ciociola: “Del programma non parlo. Non posso dire niente”. Quando un utente gli ha chiesto se il silenzio dipendesse dal ritorno dello show a settembre, la risposta è stata una sola parola: “Esattamente“.

A che punto erano rimaste le sette coppie

La puntata del 29 luglio, quella dedicata al mese dopo, aveva chiuso con un bilancio poco romantico: due coppie su sette ancora insieme. Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli hanno confermato la scelta fatta al falò, con tanto di anello. Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino hanno annunciato le nozze dopo sedici anni.

Per le altre cinque il conto è stato più salato. Sara Palumbi e Gabriele Govoni si sono presentati separatamente, senza incontrarsi. Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi hanno litigato dall’inizio alla fine del confronto. Cristian Mascolino ha raccontato di aver iniziato a sentire la single Nicole Cena, mentre Soraya Sabetta faceva marcia indietro su alcune frasi dette nel villaggio. Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, tornati insieme grazie a un secondo falò, si erano già lasciati di nuovo. Finita anche tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo.

I numeri che spiegano il bis

Mediaset, va detto, non fa beneficenza sentimentale. L’edizione 2026 di Temptation Island è stata la più vista nella storia del programma: 3.970.000 spettatori di media e il 31,33% di share, con un picco di 4.247.000 spettatori e il 35,5%, oltre a più di 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali. Pier Silvio Berlusconi aveva parlato di “un grande evento televisivo e sociale”, complimentandosi con Maria De Filippi e con tutta la squadra.

La data, per ora, non esiste. L’anno scorso Temptation Island e poi… e poi… andò in onda in due serate, il 15 e il 22 settembre: se il calendario si ripetesse, mancherebbero circa due settimane. Nel frattempo i protagonisti hanno continuato a raccontarsi per conto loro, con tatuaggi e dirette social, il che rende il compito di Canale 5 leggermente più complicato del previsto.