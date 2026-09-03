Temptation Island e poi…raddoppia, due nuove puntate su Canale 5 con Bisciglia

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia a Temptation Island

Temptation Island non è ancora finito. Dopo il successo dell’ultima edizione, il viaggio nei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è pronto a riaprire una porta che sembrava ormai chiusa: quella sulla vita delle coppie dopo l’uscita dai villaggi.

E questa volta il materiale raccolto è stato talmente tanto da rendere necessario registrare due puntate speciali di Temptation Island e poi…e poi…, nelle quali Filippo Bisciglia racconterà cosa è realmente accaduto ai protagonisti nei mesi successivi alla conclusione del programma.

I due appuntamenti sono previsti – salvo cambiamenti improvvisi – lunedì 7 e lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Due serate per ricostruire quanto accaduto lontano dalle telecamere, tra relazioni cambiate, possibili ritorni di fiamma, rotture definitive e decisioni che potrebbero aver completamente ribaltato gli equilibri conosciuti dal pubblico durante l’ultima edizione.

A far crescere ulteriormente l’attesa è stato il promo pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del format. Pochi secondi, ma sufficienti per suggerire che di cose da raccontare ce ne siano parecchie. E che alcuni dei capitoli apparentemente chiusi durante i falò di confronto potrebbero, in realtà, essere ancora tutti da scrivere.

Temptation Island… e poi… e poi: cosa vedremo il 7 e 14 settembre

Il cuore delle due puntate speciali sarà proprio il “dopo” Temptation Island. Le telecamere torneranno sui protagonisti per scoprire cosa sia rimasto delle decisioni prese nei villaggi e, soprattutto, come siano cambiate le loro relazioni una volta tornati alla vita di tutti i giorni.

Il promo ha già disseminato qualche indizio. Tra i momenti che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quello con Bernadette, che pronuncia una domanda destinata inevitabilmente ad alimentare le ipotesi: “Hai cambiato idea?”. Non è ancora chiaro a chi siano rivolte quelle parole né quale sia il contesto. Impossibile, però, non pensare alla proposta di matrimonio di Diamante e chiedersi se, nel frattempo, qualcosa sia cambiato.

Spazio anche a Sara, mostrata durante quello che sembra essere un nuovo confronto, presumibilmente con l’ex fidanzato Gabriele. Nel filmato compare inoltre Giovanni, pronto ad assistere alla visione di un video. Pochi frammenti, volutamente lasciati senza una spiegazione completa, per conservare i colpi di scena fino alla messa in onda.

Cosa è successo alle coppie dopo Temptation Island

A rendere particolarmente attesi gli speciali sono soprattutto i mesi trascorsi dalla fine dell’esperienza televisiva. Una volta spenti i riflettori sui villaggi, infatti, le coppie hanno dovuto fare i conti con le conseguenze delle decisioni prese davanti a Filippo Bisciglia.

Ed è proprio quanto accaduto durante questo periodo ad aver prodotto una quantità di materiale sufficiente per realizzare non una bensì due puntate. Secondo le anticipazioni, diverse situazioni potrebbero essersi completamente ribaltate nel corso dell’estate, mentre i protagonisti avrebbero mantenuto il massimo riserbo sui social anche per rispettare i vincoli legati al reality show.

Ci sarà quindi da capire quali separazioni siano diventate definitive, se ci siano stati riavvicinamenti inaspettati e se alcune coppie abbiano deciso di concedersi una seconda possibilità. Una sorta di resa dei conti a distanza di mesi, quando l’effetto dell’esperienza televisiva ha lasciato spazio alla quotidianità.

Da Temptation Island a Uomini e Donne, chi potrebbe salire sul trono

Ma i due appuntamenti potrebbero servire anche a sciogliere un altro interrogativo che riguarda il futuro televisivo di alcuni protagonisti. L’attenzione è infatti rivolta alla nuova edizione di Uomini e Donne, il cui debutto è previsto per lunedì 21 settembre.

Al momento è stata ufficializzata Giorgia Angeloni come prima tronista, mentre Alessandra Mussolini entrerà nel programma nel ruolo di nuova opinionista accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Restano però ancora alcune poltrone rosse da assegnare.

Qui il collegamento con Temptation Island potrebbe diventare decisivo. Come già accaduto in passato, alcuni protagonisti dell’ultima edizione potrebbero approdare direttamente sul trono di Uomini e Donne, pronti a rimettersi in gioco sentimentalmente davanti alle telecamere.

Prima di qualsiasi annuncio, però, bisognerà inevitabilmente chiarire la loro situazione sentimentale. E le puntate del 7 e 14 settembre potrebbero rappresentare proprio il passaggio necessario per farlo.

Dunque, due serate che non serviranno soltanto a raccontare che cosa è successo dopo i falò, ma potrebbero anche preparare il terreno per la nuova stagione televisiva di Maria De Filippi. Perché, a quanto pare, per alcuni protagonisti il viaggio nei sentimenti potrebbe non essere ancora finito.