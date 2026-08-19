Filippo Bisciglia in vacanza, lo yacht e il mistero della foto delle gambe (svelato)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia si gode le vacanze dopo il grande successo di Temptation Island, in attesa del ritorno in tv. Il conduttore, che nei mesi scorsi era stato impegnato con il programma, ora si sta finalmente godendo un po’ di meritato relax fra tramonti, tuffi in acque cristalline e una foto che ha creato un vero e proprio mistero.

Filippo Bisciglia in vacanza fra yacht e tramonti (in attesa di Temptation Island)

Ma andiamo con ordine. L’ultima edizione di Temptation Island è stata un grande successo con numeri da capogiro e ascolti straordinari. Un successo legato anche alla conduzione di Filippo Bisciglia, diventato ormai il volto simbolo del programma.

La trasmissione, secondo alcune indiscrezioni, tornerà in onda a settembre per raccontare, in una o due puntata, l’evoluzione delle storie dei personaggi di questa edizione. Nel frattempo il presentatore si sta rilassando in vacanza, fra gite in barca e tramonti mozzafiato. Su Instagram, Filippo ha pubblicato una serie di scatti intitolati “Momenti”, in cui ripercorre le sue vacanze.

Lo vediamo in barca, mentre ascolta della musica, con gli occhiali da sole e i capelli scompigliati dal vento. Poi Filippo ci mostra i tramonti visti dalla barca, i giochi con gli amici e le cene gourmet. Ad attirare l’attenzione dei follower però è stato soprattutto uno scatto in cui vediamo delle gambe appoggiate ad una jacuzzi su uno yacht. A spiccare è lo smalto nero sulle unghie dei piedi e un tatuaggio che dal piede sale verso il polpaccio.

Il mistero della foto su Instagram di Filippo Bisciglia

L’immagine ha riacceso i gossip sulla vita sentimentale del presentatore e sulla possibilità di un nuovo amore dopo l’addio a Pamela Camassa a cui è stato legato per moltissimi anni. Per alcune ore i follower si sono chiesti chi fosse la donna misteriosa di cui potevano vedere solamente i piedi, avvistata sullo yacht insieme a Filippo Bisciglia.

Il mistero però è stato svelato poco dopo da alcuni fan. Si tratta infatti delle gambe dello stesso conduttore che si sarebbe semplicemente messo lo smalto ai piedi. “Il tatuaggio sulla gamba destra è di Filippo, i piedi sono i suoi”, ha scritto una fan. “Sono le gambe di Filippo…stessa cicatrice ginocchio destro”, ha aggiunto un’altra. Infine un follower ha spiegato: “Le gambe sono di Filippo ha anche le cicatrici al ginocchio!”.

Dunque per il presentatore non ci sarebbe, almeno per ora, nessun nuovo amore all’orizzonte, ma solamente la voglia di rilassarsi e pensare a godersi il presente. Filippo d’altronde non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della storia d’amore con Pamela Camassa.

Una relazione importante che, anche dopo l’addio, il conduttore ha sempre protetto dai gossip e dalle indiscrezioni. Entrambi hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni sulla separazione, dunque non è chiaro quali siano i motivi della rottura nè in che rapporti siano i due ex oggi.

E mentre Filippo risulta ancora single, Pamela ha ritrovato l’amore accanto a Stefano Russo, imprenditore romano estraneo al mondo dello spettacolo. La coppia, dopo essersi frequentata per un periodo in segreto, solo di recente ha deciso di uscire allo scoperto.