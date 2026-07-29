Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia nel mirino delle critiche per qualcosa che non ha mai fatto

A Temptation Island, Filippo Bisciglia è finito nel mirino del pubblico: c'è chi lo accusa di essere troppo coinvolto nei falò e chi di aver perso l'imparzialità

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Ufficio stampa Fascino Filippo Bisciglia , le critiche alla conduzione di Temptation Island

Mentre il viaggio nei sentimenti di questa edizione di Temptation Island volge al termine, in tanti stanno già tirando le somme su una stagione che ha offerto più di uno spunto di riflessione quando si parla di relazioni sentimentali.

Ma se da una parte continuano a far discutere le scelte delle coppie, dall’altra è Filippo Bisciglia a finire nel mirino del pubblico. Nelle ultime puntate, infatti, il conduttore storico del programma ha assunto un ruolo durante i falò di confronto che non ha convinto una parte degli spettatori. Sui social c’è chi sostiene che abbia ormai abbandonato il ruolo di osservatore finendo per schierarsi e risultare, agli occhi di molti, decisamente troppo di parte.

“Temptation Island”, Filippo Bisciglia nel mirino delle critiche

Dimenticate il conduttore sorridente e super partes: quest’anno Filippo Bisciglia, nel corso della sua conduzione di Temptation Island, è apparso tutt’altro che neutrale.

Almeno è questo che emerge dai commenti sui social, dove gli amanti del programma si sono affrettati a commentare le ultime puntate dello show di Canale 5 che sta tenendo incollata al televisore buona parte d’Italia.

Da sempre bussola morale del viaggio delle coppie in crisi, Filippo quest’anno sembra però aver cambiato approccio. Nelle prime puntate, anche durante i falò più delicati, era riuscito in un certo senso a mantenere una certa razionalità, aiutando le persone di fronte a lui a prendere delle decisioni senza però influenzare troppo l’andamento del confronto finale.

Nelle ultime due puntate del programma, però, la sua incursione nelle dinamiche si è fatta sempre più marcata e i telespettatori, che dal divano avevano già ben chiaro come speravano si concludessero alcune storie, non hanno visto di buon occhio il suo intervento.

Soprattutto quando protagoniste sono state tre coppie che sembravano ormai arrivate al capolinea e in cui, almeno secondo una parte del pubblico, le responsabilità pendevano nettamente da una parte.

Secondo le critiche che si leggono sui social, ai falò di confronto Filippo avrebbe infatti forzato un po’ la mano, cercando di spingere le coppie a confrontarsi anche quando non ne avevano intenzione e arrivando, secondo alcuni spettatori, a giustificare almeno in parte atteggiamenti e attacchi ritenuti inaccettabili.

In quali falò Filippo è stato considerato non imparziale

Ad accendere il dibattito tra il pubblico sono stati soprattutto tre falò di confronto. Il programma è ormai alle battute finali e, nelle ultime settimane, le dinamiche nei villaggi hanno regalato situazioni che hanno fatto discutere da entrambe le parti.

Nella storia tra Cristian e Soraya, gran parte del pubblico sembrava non avere dubbi. L’avvicinamento della fidanzata al single Dimitri era apparso evidente e i continui attacchi, insieme alle prese in giro nei confronti di Cristian, erano stati giudicati da molti inaccettabili.

Durante il falò, però, le cose sono andate diversamente dalle aspettative. Cristian ha avuto poco spazio per spiegare il suo punto di vista e Filippo ha cercato di comprendere le ragioni di Soraya, nonostante il suo percorso avesse ormai lasciato nel pubblico e nel fidanzato un’immagine tutt’altro che positiva. Al di là del rapporto con il single, per molti il vero problema erano le prese in giro e gli attacchi personali, anche legati al denaro: un aspetto che secondo diversi spettatori è stato fin troppo ridimensionato.

Anche tra Giovanni e Sabrina il falò si è fatto complicato. Giovanni non voleva nemmeno parlare: avrebbe preferito andarsene subito, senza commentare né tirare in ballo situazioni che avrebbero potuto peggiorare la posizione della fidanzata, già molto criticata fuori dal programma. Filippo, però, ha insistito perché i due si confrontassero, nonostante per Giovanni la scelta migliore fosse semplicemente prendersi del tempo prima di affrontare tutto davanti alle telecamere.

Ultimi, ma non per importanza, Danilo e Francesca. Tra lacrime e parole dette a metà, Danilo aveva deciso di uscire da solo, convinto di avere troppe colpe e di non essere il ragazzo giusto per lei. Alla fine, però, i due hanno lasciato il programma insieme, dopo che il conduttore ha provato più volte a far cambiare idea al fidanzato in lacrime.

È proprio questo che molti spettatori rimproverano a Filippo Bisciglia. Perché se è vero che Temptation Island racconta il viaggio dei sentimenti, è altrettanto vero che non tutte le storie sono destinate a un lieto fine.

A volte amare significa anche riconoscere quando una relazione è arrivata al capolinea e trovare il coraggio di lasciarla andare.

Secondo una parte del pubblico, invece, in questa edizione il conduttore avrebbe provato troppo spesso a ricucire rapporti ormai compromessi, finendo per entrare nelle dinamiche delle coppie più di quanto ci si aspetterebbe da chi dovrebbe limitarsi ad accompagnarle nel confronto. Non a caso, sui social c’è già chi ironizza definendo alcuni falò dei veri e propri “falò a tre”.