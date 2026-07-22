Temptation Island, anticipazioni della sesta puntata: falò e riflettori su Bernadette e Diamante

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Ufficio stampa Fascino Filippo Bisciglia torna con la sesta puntata di "Temptation Island"

Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2026 si fa sempre più intricato. Filippo Bisciglia torna stasera, mercoledì 22 luglio, con il secondo appuntamento settimanale del programma più seguito dell’estate.

Anche questa puntata si preannuncia ricca di colpi di scena: le coppie, ancora in cerca di risposte sul futuro delle loro relazioni, continuano a vivere emozioni forti tra un falò e un video nel pinnettu. E se per alcune le questioni sono già molto chiare, c’è grande attesa per il racconto di una coppia che il pubblico non ha ancora avuto modo di conoscere davvero: quella formata da Bernadette e Diamante.

Anticipazioni “Temptation Island”, il falò tra Andrea e Iris

La quinta puntata di Temptation Island ci ha lasciati con più di un punto interrogativo. Dopo giorni trascorsi tra leggerezza, complicità con gli altri ragazzi e la conoscenza delle single, Andrea sembra essersi reso conto di non poter stare senza la sua fidanzata Iris.

I due erano entrati nel programma per capire quale direzione stesse prendendo la loro relazione, che lui considerava ormai troppo monotona. Dopo i numerosi video che hanno ferito e destabilizzato Iris, però, per Andrea è arrivata una sorta di illuminazione: la vita senza di lei non sarebbe la stessa.

Per questo ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato, nella speranza che la fidanzata accetti di ascoltare quello che ha da dirle.

Un cambio di rotta inaspettato, sia per il pubblico sia per Iris. Alla luce delle immagini viste finora, è difficile immaginare che lei possa intuire il motivo della richiesta di Andrea. Nella puntata di questa sera scopriremo se, nonostante la rabbia e la delusione, deciderà di raggiungerlo sulla spiaggia.

“Temptation Island”, arrivano Diamante e Bernadette

La vera novità della serata è però la storia di Diamante e Bernadette, una coppia rimasta finora in secondo piano ma che questa sera si prende finalmente il suo spazio. I due stanno insieme da 16 anni e lei è pronta a fare il grande passo.

Da tempo Bernadette spera che Diamante le chieda di sposarlo, ma lui continua a mostrarsi molto restio. Hanno scelto di partecipare a Temptation Island proprio per capire cosa freni questo passo e se la loro relazione abbia davvero un futuro.

Questa sera Filippo Bisciglia porta il pubblico al centro del loro percorso, mostrando come stanno vivendo l’esperienza nei villaggi e se questo viaggio nei sentimenti li abbia aiutati a trovare maggiore chiarezza sul loro rapporto.

Le altre coppie

Ma il viaggio delle altre coppie non è finito: ci sono ancora molti dubbi nella relazione tra Cristian e Soraya, che è sempre più vicina al single Dimitri.

Lo stesso vale per Giovanni, ancora molto provato dal rapporto che Sabrina sta costruendo con il single Lory, un avvicinamento culminato con la richiesta di un bacio da parte di lei.

Infine ci sono Danilo e Francesca: il sorriso smagliante del fidanzato è stato offuscato dalla vicinanza della compagna a uno dei single, mentre lei continua a essere molto gelosa. Dopo aver provato a fuggire dal villaggio per raggiungerlo, Francesca tenterà ancora di mettersi in contatto con Danilo?

Dove e quando vedere “Temptation Island”

L’appuntamento con la sesta puntata di Temptation Island è programmato per stasera, mercoledì 22 luglio, in prima serata su Canale 5. Il programma può essere seguito anche su Mediaset Infinity, dove rimane disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.