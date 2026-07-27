Temptation Island 2026, Diamante chiede a Bernadette di sposarlo. Bisciglia in lacrime

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La settima puntata di Temptation Island 2026 non poteva che riservarci grandi emozioni. L’ultimo appuntamento con lo show condotto da Filippo Bisciglia infatti si era concluso con la scelta di Diamante di abbandonare il programma per raggiungere Bernadette e dichiararle il suo amore.

La proposta di nozze di Diamante a Bernadette a Temptation Island

L’inizio della puntata dunque è stato caratterizzato, per la prima volta, da lacrime di gioia, con le fidanzate nel villaggio, Diamante, Bernadette e persino Filippo Bisciglia, in lacrime. Dopo un primo avvicinamento alla tentatrice Martina Donati, il portiere ha deciso di coronare il sogno della sua fidanzata con una romanticissima proposta di matrimonio.

“Nonostante io gli chieda sempre di sposarmi, lui risponde che non è pronto e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro”, aveva spiegato Bernadette nel video di presentazione dello show di Maria De Filippi, spiegando di essere legata al compagno da 16 anni e di volersi sposare.

Nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island, Diamante aveva raccontato di avere dei dubbi riguardo il suo futuro con Bernadette, la sua compagna sin da quando era giovanissimo. Il dubbio però è svanito dopo pochi giorni.

“Io già so quello che voglio. Ho aspettato troppo tempo”, ha detto Diamante, convinto di voler trascorrere il resto della sua vita con Bernadette.

Le lacrime di Filippo Bisciglia per Diamante e Bernadette

Così con un mazzo di rose rosse e l’incoraggiamento degli altri fidanzati, Diamante si è incamminato verso il villaggio delle fidanzate. Nel frattempo Filippo Bisciglia ha raggiunto Bernadette, mostrandole un video.

“Quanto pensi di conoscere il tuo fidanzato?”, le ha chiesto, prima di svelarle le vere intenzioni di Diamante. In lacrime e felice, Bernadette ha dunque seguito il conduttore di Temptation Island, arrivando in spiaggia.

“Ciao amore, ti amo da morire – ha detto il portiere in lacrime, di fronte alla fidanzata -. Mi dispiace. Ho capito tantissime cose. Già dall’inizio non sapevo perché fossi venuto perché questa risposta la sapevo già da tempo. Ma il tempo qua dentro mi ha dato quella scintilla in più”.

“È stato un percorso molto intenso – ha aggiunto Diamante, emozionato -. Il mio cuore è pieno grazie a te. Non c’entra più nulla. Mi dispiace averti ferito, ma quando gli altri dicevano “come fai?” io ci dovevo sbattere la testa. Volevo correre e venirti a prendere. Ti meriti il mondo, cercherò sempre di farti sorridere. Sono passati solo 16 anni… sono pochi! Vuoi sposarmi?”.

Tremante e felice, Bernadette ha sorriso di fronte al fidanzato. “Dovrei dirti no solo per tutto il tempo che ci hai messo a chiedermelo – ha spiegato, con un sorriso -. Ma sì amore mio!”.

Un momento magico e una scena che ha emozionato tutti, comprese le fidanzate presenti nel villaggio di Temptation Island e Filippo Bisciglia. Il conduttore si è sciolto in lacrime: “Siete dolcissimi, questo è il vostro sogno. Grazie di tutto”, ha detto abbracciando i due concorrenti.