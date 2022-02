Eros e Michelle, quel bacio 27 anni dopo che dice tutto del loro amore

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Michelle Hunziker era una ragazzina, aveva appena 18 anni, quando nel 1995 conobbe e si innamorò di Eros Ramazzotti. Giovane modella svizzera, reduce da una storia chiacchierata con un presentatore più grande di lei, cominciava a muovere i primi passi in tv e nel mondo della pubblicità, resa improvvisamente famosa grazie al suo perfetto didietro per un famoso brand di intimo.

Michelle ed Eros Ramazzotti: la loro lunga storia d’amore

La storia con Eros, se da una parte le garantì benessere e tranquillità, soprattutto dopo la nascita di Aurora, solo un anno dopo, dall’altra la relegò in una campana di vetro che a Michelle stava stretta. Perché lei è sempre stata un fiume in piena, da quando ragazzina si lanciava con i pattini a rotelle per le strade di Ostermundigen, vicino Berna, dove è cresciuta. Per questo, ad un certo punto (e per altri motivi più personali e delicati della sua vita) la loro storia d’amore si è interrotta. Ma non la carriera del sorriso più contagioso della v, che ha saputo superare le difficoltà personali, e ripartire alla grande. In tutti questi anni Michelle è cresciuta professionalmente giorno dopo giorno, trasmissione dopo trasmissione, da spalla e showgirl ironica e divertente -oltreché bellissima, ca va sans dire -, a perfetta padrona di casa di uno show tutto suo, Michelle Impossible, dove balla, canta, intervista e conduce egregiamente. Un’artista a 360 gradi, di quelle ormai rare in tv, che ricordano tanto la nostra “Raffa nazionale“. (Sarà un caso che Michelle da qualche tempo è pettinata come lei e sui social, prima del debutto del suo show, si è rivolta proprio alla Carrà per chiederle una “benedizione”?)

“Michelle impossible”, per il debutto le persone più care

E per la prima puntata di una trasmissione che è la coronazione di una carriera più che ventennale, Michelle ha voluto accanto a sé due persone tra le più importanti della sua vita: sua figlia Aurora e il suo ex marito Eros Ramazzotti. Che i rapporti tra i due fossero con gli anni migliorati non è mistero. Negli ultimi tempi, nelle interviste, entrambi hanno sempre speso parole di stima e affetto l’uno con l’altra.

Michelle ed Eros, il bacio: “Più bella cosa non c’è”

Ma l’invito di Eros, e quello che poi è accaduto in tv, è stato qualcosa di più, di magico. Vederli vicini, guardarsi con sguardi carichi di complicità, e alla fine scambiarsi un bacio sulla bocca, ha stregato tutti.

“Noi siamo qui per incoronare la nostra amicizia” ha detto Michelle. Ma tra loro due, e ieri sera lo abbiamo capito benissimo, c’è qualcosa che va oltre il semplice rapporto di amicizia civile tra ex. Ci sono 27 anni passati insieme, nel bene e nel male (perché quando si condivide un figlio e lo si fa con amore e civiltà i rapporti restano intimi), ci sono tante battaglie dolorose combattute a fianco, ci sono strade percorse separatamente ma che in qualche modo sono tornate a incrociarsi più volte. C’è l’amore immenso, che può trasformarsi in una amicizia altrettanto grande e bella. C’è l’amore immenso, lo ribadiamo, quello che porta un uomo a dire “Più bella cosa (di te) non c’è”. E forse non ci sarà mai più.