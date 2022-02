Sanremo 2022, l’omaggio a Raffaella Carrà e l’emozione di Sergio Japino

Sanremo 2022, i look del 5 febbraio, quinta serata

Si è conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo, uno spettacolo di eccezionale bellezza e di emozioni intense. Una delle più incredibili l’abbiamo vissuta proprio nel corso della serata finale, quando Amadeus ha annunciato un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Tra il pubblico, Sergio Japino non ha potuto trattenere la commozione.

Sanremo 2022, l’omaggio alla Carrà

“È stata semplicemente la più grande di tutte” – ha affermato Amadeus, ricordando una delle donne più amate di tutti i tempi – “Aveva una personalità pazzesca, affascinante, brillante, intelligente, comunicativa, bella, una grande artista che sapeva come arrivare al cuore della gente. Era una cantante straordinaria e ha venduto qualcosa come 60 milioni di dischi in tutto il mondo. E le sue canzoni continuano ad essere cantate, ballate, amate”.

Poche le parole che il conduttore di questa edizione di Sanremo ha voluto spendere per Raffaella Carrà. Perché, in fondo, è stato meglio far parlare la musica, quella stessa musica che lei ha tanto amato, per la quale ha vissuto. Lanciando in anteprima. mondiale il nuovo musical tratto da Ballo Ballo (Explota Explota), il film dedicato alla grande cantante, Amadeus ha dato il via ad un’esibizione da brividi.

Il palco dell’Ariston ha sentito risuonare ancora una volta alcuni dei successi più famosi della Carrà, un vero e proprio tuffo nelle atmosfere psichedeliche che ci hanno nuovamente emozionato, coinvolto, toccato nel profondo. Così come gli occhi lucidi di Sergio Japino, in prima fila in platea ad assistere al commovente ricordo di quella che per lui è stata la donna più importante. Una vita insieme, prima come compagni e poi come amici, è scritta in quelle lacrime a stento trattenute davanti alle telecamere del Festival di Sanremo 2022.

Raffaella Carrà e Sergio Japino, una vita insieme

Cantante, ballerina, attrice, conduttrice: in una sola parola, unica. Raffaella Carrà ha segnato intere generazioni, e al suo fianco ha sempre avuto Sergio Japino. I due si erano conosciuti all’inizio degli anni ’80, sul set di uno storico programma televisivo. La scintilla era scattata subito, e il gossip li aveva travolti. Ma, nonostante la grande notorietà di Raffaella, erano entrambi riusciti a mantenere il massimo riserbo sulla loro storia. E di quel silenzio avevano fatto una preziosa risorsa anche quando l’amore si era spento, trasformandosi in una profonda amicizia che il tempo non ha saputo intaccare.

Sergio è infatti rimasto accanto alla Carrà sino all’ultimo momento, compagno di vita ben oltre quello che è il mero aspetto sentimentale. Due anime indissolubili, le loro, legate in un modo così intenso che neanche la morte ha potuto allontanarle davvero. Raffaella se n’è andata lo scorso luglio 2021, perdendo la battaglia contro una malattia che per sua stessa volontà aveva tenuto nascosta al pubblico. Ed è stato proprio Japino a dare il doloroso annuncio della sua scomparsa, con parole così lievi che hanno toccato la nostra anima.

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. La Carrà ha lasciato un enorme vuoto nel nostro cuore, ma anche un’eredità importante. E oggi ricordarla sul palco del Festival di Sanremo 2022 è un’emozione che non dimenticheremo mai.