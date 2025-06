Raffaella Carrà oggi avrebbe spento 82 candeline, il ricordo di Cristiano Malgioglio: “Le devo tutto”

IPA Raffaella Carrà

Il suo ricordo è rimasto impresso nella mente di tutti coloro che l’hanno amata: oggi, a quasi 4 anni dalla sua scomparsa, la grande Raffaella Carrà avrebbe compiuto 82 anni. In queste ore sono molti i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che la stanno celebrando e ricordando con ammirazione, stima e affetto: tra loro anche Cristiano Malgioglio, da sempre molto legato alla Carrà, che l’ha ricordata con enorme gratitudine.

Raffaella Carrà, il ricordo commosso e grato di Cristiano Malgioglio

Senza di lei la tv non sarebbe stata la stessa e neanche molte delle serate trascorse a ballare i suoi grandi successi. E non ci sarebbe stata neanche la moda dell’ombelico scoperto, non in Italia almeno: l’eredità di Raffaella Carrà è talmente grande che è difficile dire come sarebbe stato non averla, con quel suo inconfondibile caschetto biondo, la risata esplosiva e la sua straordinaria umanità. Era il 5 luglio del 2021 quando la mitica showgirl ci lasciava improvvisamente, attoniti e confusi per l’addio ad una donna che sembrava eterna.

Oggi Raffaella avrebbe compiuto 82 anni e, in occasione del suo compleanno e con l’avvicinarsi dell’anniversario della sua morte, sono molti i personaggi che la stanno ricordando tra cui anche l’amico Cristiano Malgioglio.

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Malgioglio ha ricordato la Carrà come solo un ottimo amico sa fare, celebrandone l’enorme generosità, empatia e capacità di avere sempre una parola buona per tutti.

Il cantante, autore di tanti successi, ha ricordato in particolare un aneddoto accaduto poco prima della scomparsa di Raffaella: “Dovevo scrivere Forse forse, la sua prima canzone d’amore” ricorda Cristiano con emozione. “Mi aveva invitato a dormire a casa sua, ma io sono molto disordinato. Lei mi ha detto No no, mi dispiace”.

Ma ad essere impresso nella memoria di Cristiano è soprattutto un altro ricordo, struggente, relativo a poco prima che Raffaella ci lasciasse per sempre. Il cantante racconta infatti di aver ricevuto una telefonata dalla Carrà poco prima della sua scomparsa: “Non dimenticherò mai cosa mi ha detto: rimani così come sei, perché quando arrivi tu la tv cambia colore. Quando ci ha lasciato è stato un colpo al cuore. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono. Le devo tutto” ha rivelato Malgioglio pieno di gratitudine.

Raffaella Carrà, a 4 anni dalla scomparsa è ancora un’icona

Icona della televisione, del canto e della danza, Raffaella Carrà ha rivoluzionato il linguaggio pop e la percezione della donna in Italia e non solo. Autrice di tormentoni ancora oggi memorabili come A far l’amore comincia tu e il fenomeno Tuca Tuca lanciato nel celebre show Canzonissima del 1971, Raffaella è ben presto diventata un simbolo di emancipazione femminile e libertà espressiva.

Amatissima per la sua simpatia, la sua umanità e generosità, la Carrà si è fatta portavoce anche di uno stile personale divenuto presto inconfondibile, con il suo inimitabile caschetto platino e i look disco glam, diventando uno dei pilastri della moda dell’epoca insieme a colossi come Mina e Patty Pravo.

Oltre 50 anni di carriera, oltre 60 milioni di dischi, più di 25 album declinati in 40 versioni internazionali ma anche programmi di successo condotti in Italia, Spagna e America Latina: Raffaella Carrà negli anni ha anche fatto incetta di premi ricevendo Telegatti, TP de Oro e il riconoscimento di icona LGBTQ+ al World Pride di Madrid nel 2017.

La sua scomparsa, il 5 luglio 2021, non ha dunque neanche minimamente sbiadito il suo status di icona assoluta: ancora oggi la Carrà è ricordata con affetto e nostalgia e celebrata attraverso documentari, mostre, murales e concerti tributo che testimoniano quanto il suo spirito e la sua energia continuino a ispirare.