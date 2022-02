Michelle Impossibile, la chimica di Hunziker ed Eros: più bella cosa non c’è

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Sapevamo che sarebbe stata una serata eccezionale, ma non avremmo mai potuto immaginare quanto: Il primo appuntamento con Michelle Impossible è stato un viaggio tra emozioni uniche, di quelle che ci hanno fatto battere più forte il cuore. E l’ingresso di Eros Ramazzotti sul palco, accanto alla splendida Hunziker, è stato il momento tanto atteso che ci ha permesso di rivivere un sogno.

Hunziker, il debutto di Michelle Impossible

Bellissima e molto elegante, Michelle ha dato il via al suo show con un siparietto di pura comicità, accompagnata da due sue grandi amiche: Michela Giraud e Katia Follesa. Non poteva esserci debutto più azzeccato, per una delle star della tv italiana. Da quel momento, per il pubblico è stato un vero e proprio susseguirsi di emozioni travolgenti, come sulle montagne russe. Tanti gli ospiti che hanno accompagnato la Hunziker in questa prima serata di Michelle Impossible, uno spettacolo con cui la splendida showgirl svizzera vuole ripercorrere la sua intensa e brillante carriera.

Dagli esordi con una pubblicità che è diventata iconica – e che ha suscitato una lunga scia di battutine della Gialappa’s Band – all’incredibile serie di successi in televisione e al cinema: così abbiamo rivissuto alcuni dei momenti più importanti della vita professionale della Hunziker. E, grazie al toccante racconto di Maria De Filippi, c’è stato spazio anche per qualche aneddoto più intimo. Come la romantica storia d’amore che Michelle ed Eros Ramazzotti hanno vissuto, e che ha portato alla nascita della loro Aurora, una ragazza meravigliosa.

È in onore di questo ricordo fantastico che la bella svizzera ha voluto intonare Più bella cosa, uno dei grandi successi di Eros (scritto proprio in concomitanza con l’inizio della loro relazione e con l’arrivo della figlia). Con la voce rotta dall’emozione, Michelle ha persino “inciampato” nel cantare, ricominciando di nuovo e regalandoci istanti da brividi. Ma è poco dopo che è avvenuta la magia: sul palco l’ha raggiunta proprio Ramazzotti, facendoci tornare a sognare. Sono passati esattamente 20 anni da quando, per l’ultima volta, i due avevano calcato le scene insieme. E oggi il tempo sembra non essere mai trascorso.

Michelle ed Eros, pura magia

Spazio alla musica, con la voce bellissima di Eros, e poi finalmente Michelle ha rotto il “silenzio”: in un attimo è tornata tutta la complicità che li aveva uniti tanto tempo fa, quel feeling che ci ha inevitabilmente commossi ancora una volta. Le parole hanno iniziato a scorrere come un fiume in piena, tra ricordi meravigliosi che nessuno di noi ha mai scordato: “La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla?” – ha affermato Ramazzotti.

Tra lui e la Hunziker ci sono stati giochi di sguardi e tanta ironia, soprattutto nell’affrontare l’argomento più scottante dell’anno: il loro possibile ritorno di fiamma. Da quando Michelle ha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, tutti hanno sperato (anche solo per un momento) di rivederla accanto ad Eros. Ma i due sono stati fin troppo chiari: “Siamo amici”. Niente di più. Anche se il tenero bacio a fior di labbra che si sono scambiati prima di salutarsi hanno fatto saltare un battito al nostro cuore.