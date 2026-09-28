Francesca Fagnani, in front row con il cane
Francesca Fagnani alleggerisce l’eleganza Armani scegliendo un registro decisamente più quotidiano. La protagonista è una biker jacket in pelle marrone, portata aperta sopra una semplice T-shirt bianca e abbinata a jeans ampi dal lavaggio scuro. Décolleté affilate, occhiali da sole e una piccola borsa completano un look essenziale, quasi da street style, che si distingue proprio perché rinuncia alla costruzione più formale vista su molte altre ospiti della sfilata. E poi c’è il dettaglio che finisce inevitabilmente per rubare la scena: al suo fianco, anche il cane, arrivato con lei fino al front row. Per la conduttrice di Belve sono settimane movimentate anche lontano dalla moda. A inizio settembre è tornata al centro delle cronache televisive per le indiscrezioni sulle tensioni con la Rai e sulla volontà di sciogliere anticipatamente il contratto di esclusiva che la lega all’azienda fino al 2027, mentre il futuro del programma resta uno dei temi più osservati della nuova stagione televisiva.